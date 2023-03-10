جمارك أبوظبي تحصد جائزة قادة الموارد البشرية الأكثر تأثيراً في المنطقة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ممثلة بمدير إدارة الموارد البشرية، جائزة «HR Icons Award»، والتي تعطى لأكثر قادة الموارد البشرية تأثيراً على مستوى الشرق الأوسط، وتنظمها منصة (ETHRWorld) المتخصصة في الموارد البشرية والتابعة لصحيفة إيكونوميك تايمز في مجال التجارة والاقتصاد.

وتهدف الجائزة إلى تكريم القيادات البارزة في مجال إدارة الموارد البشرية ممن قدموا منجزات ملموسة وأعمالاً رائدة ومبادرات متميزة في مؤسساتهم.

وجمارك أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع Full Oracle HCM Cloud Suite with Analytics وأول جهة حكومية في أبوظبي تصنف كأفضل بيئة عمل، بالإضافة إلى حصولها على الجائزة الذهبية كأفضل مؤسسة للعمل ضمن جوائز ستيفي العالمية 2022.

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