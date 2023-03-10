80 مليون دولار صافي أرباح «نتورك إنترناشيونال» 2022

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال» (نتورك)، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط، أمس، عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وكشفت الشركة عن إيرادات إجمالية بلغت 438.4 مليون دولار بزيادة قدرها 24.5 %، مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بالأداء المميز لأعمال خدمات التجار التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 41.4 % سنوياً. ونتيجة لذلك، بلغت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 178.6 مليون دولار، ما دعم زيادة هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بمقدار 240 نقطة أساس إلى 40.7 %، وهو ما يعكس قاعدة تكاليف «نتورك» الثابتة إلى حدٍ كبير. وبلغ صافي الأرباح للعام 80.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 41.6 % سنوياً، مدفوعاً بالأداء القوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

وحققت «نتورك إنترناشيونال»، تقدماً ملحوظاً في توسعها الجغرافي بإطلاق حلول المعالجة في السعودية. وأكملت الشركة نشر التقنيات الخاصة بها في المملكة، وتعاقدت مع 4 مؤسسات مالية جديدة، ليرتفع إجمالي عملائها في السعودية إلى 6 عملاء، ما يشكل داعماً قوياً لبلوغ هدفها على المديين المتوسط والبعيد، بتسجيل إيرادات بقيمة 50 مليون دولار في المملكة. وأطلقت الشركة خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر في يناير 2023.

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