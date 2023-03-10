المصدر: دبي - البيان

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انطلقت فعاليات مهرجان السعادة بقيادة النساء في القرية العالمية في 8 مارس، الذي يصادف الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حيث سيكون ضيوف الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة على موعد يومي لمشاهدة أروع الاستعراضات المتجولة التي تقدمها عشرة من الفنانات الأكثر موهبة في العالم حتى 20 مارس الجاري، موعد الاحتفال بـ «اليوم العالمي للسعادة».

وستقدم كوكبة من الفنانات الحائزات على العديد من الجوائز من أمثال: «ذا هاي فلاينج آريال ميوز» من أستراليا، و«ذا كوين أُف ذا بايسكل» من سويسرا، و«ذا شارب شوتنج سينسايشن» من ألمانيا، استعراضات مبهرة لضيوف القرية العالمية في أول يوم مهرجان السعادة، إضافة إلى 30 عرضاً يومياً، تتضمن ألعاب خفة مبهرة حيث ستقدم فنانة ألعاب الخفة المدهشة بيلي كيد من المملكة المتحدة عروضاً ومهارات يدوية عن قرب لن تصدقها العين، لقد أذهلت جمهورها في أنحاء العالم.

كما أعلنت القرية العالمية، في إطار فعالية المهرجان، عن فعالية «رحلات الروائع»، لتتيح الفرصة للضيوف لاكتشاف سيارات الأجرة الشهيرة من الولايات المتحدة وكوبا والمكسيك واليابان وتايلاند ولبنان، والمشاركة في تحديات ممتعة ومسلية؛ سيدخل الفائزون في نهايتها السحب للحصول على فرصة الفوز بـمبلغ 27 ألف درهم.

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