عبدالله بن طوق: مرونة عالية للقطاع السياحي في الإمارات أمام التحديات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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زار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أجنحة الدولة المشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر الذي اختتمت فعالياته أمس في العاصمة الألمانية.

والذي يعد واحداً من أكبر المعارض المختصة بالترويج السياحي والتسويق التجاري في العالم.

وأكد أن الإمارات تمتلك قطاعاً سياحياً مميزاً وقوياً أثبت مرونة عالية بوجه التحديات التي يمر بها العالم، موضحاً أن الأرقام المميزة التي يحققها قطاع السياحة الإماراتي، رسخت مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، وجعلتها وجهة مستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم.

وذلك لامتلاكها بنية سياحية متطورة، ومنشآت فندقية على أعلى مستوى، ومقاصد سياحية وتراثية متنوعة ومتفردة، إضافة إلى المناخ الآمن والاستقرار الذي تتمتع به الدولة.

وقال: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تجاوز قطاع السياحة الإماراتي هذه الأزمات سريعاً وواصل تحقيق أرقام نمو قياسية تعدت معظمها مستويات عام 2019؛ فبنهاية عام 2022 استقبلت المنشآت الفندقية بالدولة 25 مليون نزيل قضوا 91 مليون ليلة سياحية بنسبة نمو بلغت 18 % عن عام 2021 وبنسبة 7 % عن عام 2019.

كما بلغت عدد المنشآت الفندقية بالدولة ما يقارب 1200 منشآه بنمو 5% عن 2019، ووصلت الغرف الفندقية إلى أكثر من 200 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 11 % عن 2019، كما وصلت نسبة الإشغال بالدولة خلال 2022 إلى 71 % وهي من ضمن الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، فيما حققت الإيرادات الفندقية قفزة نوعية حيث وصل إجمالي الإيرادات الفندقية إلى 38 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 23% عن 2019».

وأضاف: «يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بما يقرب من 11% من الناتج المحلي سنوياً، لذا جاءت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

والتي تهدف إلى استمرار تعزيز القطاع السياحي بالدولة، ليصل حجم مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم أي بزيادة سنوية تبلغ 27 مليار درهم وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031».

وتابع: «تواصل حكومة الإمارات إطلاق المبادرات المبتكرة لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاته المتنوعة، وكان لحملة (أجمل شتاء في العالم)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور كبير في دعم تلك المؤشرات الإيجابية».

وتفقد بن طوق أجنحة إمارات الدولة، والتقى برؤساء الوفود والمشاركين، ومن بينهم، خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، محمود الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وراكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وطارق مجدي الرئيس التشغيلي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأكد خلال جولته أهمية الهوية السياحية الموحدة للإمارات، مع الحفاظ على خصوصية كل إمارة وإبراز ما تمتلكه من مقومات سياحية ووجهات جاذبة، لدعم نمو حركة السياحة والسفر إلى الدولة.

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