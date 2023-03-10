حوارات مؤتمر إنفستوبيا 2023 تصل إلى نصف مليار شخص حول العالم

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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عززت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، شراكاتها وتواصلها مع وسائل والإعلام والمنصات العالمية المتخصصة بالمحتوى والأخبار الاقتصادية، بهدف إيصال محتوى أنشطتها وفعاليتها وحواراتها إلى الجمهور العالمي المهتم بمتابعة تطورات إنفستوبيا على صعيد الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

ووصلت حوارات جلسات مؤتمر إنفستوبيا 2023 إلى نحو نصف مليار شخص، هو جمهور وسائل الإعلام التي قامت بتغطية المؤتمر، فيما تابع 14 مليون شخص أعمال المؤتمر مباشرة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والمنصات الإخبارية، من خلال 400 تغطية إعلامية.

وفي هذا السياق وقعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع «جي سي ميديا»، الناشر للمجلة الاقتصادية المتخصصة «إيكونومي ميدل إيست»، للمساهمة في تغطية أعمال المؤتمر وأنشطته.

وبحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس إنفستوبيا وقع المذكرة كل من بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وجو شدياق الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي سي ميديا».

ولعب الإعلام دوراً مهماً ورائدا في إنفستوبيا 2023، حيث نقل النقاشات والحوارات إلى الجمهور العالمي.

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