بحث تعزيز الاستثمارات المتبادلة بقطاع السياحة مع عمان ومصر والأردن

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن قطاع السياحة الإماراتي متميز، ويمتلك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في أنشطته المختلفة، بداية من البنية التحتية المتطورة وصولاً إلى المقاصد السياحية الغنية والجاذبة. جاء ذلك خلال لقائه وزراء السياحة بسلطنة عمان ومصر والأردن على هامش فعاليات معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، الذي اختتم أمس في العاصمة الألمانية برلين. وجرى بحث تعزيز الاستثمارات المتبادلة بالقطاع السياحي مع عمان ومصر والأردن.

وقال معالي عبدالله بن طوق إن الإمارات عملت خلال المرحلة الماضية على تطوير العديد من التشريعات والمبادرات التي تستهدف تنمية الاستثمارات في قطاع السياحة، نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يعد إحدى قاطرات النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات، الداعمة لنموه المستدام. والتقى بن طوق كلاً من سالم المحروقي، وزير التراث والسياحة رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني بسلطنة عمان الشقيقة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومكرم القيسي، وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكد معالي الوزير عمق العلاقات التي تجمع هذه الدول الشقيقة والصديقة، موضحاً حرص قيادة الدولة على تعزيز أواصر التعاون معها في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بشكل عام، والقطاع السياحي بشكل خاص، وبما يدعم النمو المستدام لاقتصاداتها وينسجم مع أهدافها التنموية.

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