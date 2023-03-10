ناطحات سحاب جديدة تزيد جاذبية دبي السياحية

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية جذابة للسياح والزوار بفضل مقوماتها المتعددة ومنها ناطحات السحاب القائمة والتي تشكل أيقونات معمارية وحضارية .

بالإضافة إلى «الناطحات» المزمع إنشاؤها خلال السنوات المقبلة، حيث يضاعف المطورون جهودهم لإكمال مشاريعهم تلبية للطلب المتزايد في دبي، التي تعد من أكثر مدن العالم جاذبية للعيش والأعمال.

وترسخ دبي مكانتها لتكون أكثر جاذبية مع إنشاء مجموعة جديدة من ناطحات السحاب، كونها تحتضن أطول مبنى في العالم وهو برج خليفة كما تحتوي دبي العديد من الأبراج والمباني الشاهقة منها 25 مبنى بارتفاع 300 متر، وهو رقم لا تنافسها فيه أي مدينة أخرى في العالم، وفقاً لـ«زووم بروبيرتي إنسايتس».

وطبقاً لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، تحتضن دبي 5 أبراج حالياً يزيد ارتفاعها على 300 متر، ضمن قائمة تضم أكثر 100 مبنى قيد الإنشاء في العالم.

هياكل ديناميكية

وأضافت زووم بروبيرتي أن مدينة دبي موقع مناسب لإنشاء المزيد من ناطحات السحاب، ومع ما يميزها من هياكل ديناميكية، فمن المتوقع أن تغير هذه الناطحات والمباني الشاهقة الجديدة شكل أفق المدينة.

وأبراج دبي الخمسة المدرجة ضمن قائمة أعلى 100 مبنى في العالم قيد الإنشاء هي: «برج سيل» الذي يبلغ ارتفاعه 365.5 متراً، و«برج إل بريمو» الذي يبلغ ارتفاعه 356 متراً، و«برج أبتاون» الذي يبلغ ارتفاعه 340 متراً، و«برج رجاليا» الذي يبلغ ارتفاعه 331 متراً، وأخيراً «برج زعبيل 1» الذي يبلغ ارتفاعه 330 متراً.

وستشهد دبي المزيد من التطورات الفريدة في السنوات المقبلة، لتحتفظ بمكانتها المتميزة بوصفها وجهة سياحية جاذبة بفضل مجموعة من التطورات النوعية وناطحات السحاب الجديدة التي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة.

ومن بين الأبراج الجديدة برج «بن غاطي»، من تنفيذ المطور العقاري «جاكوب وشركاه»، ويهدف به إلى الحصول على لقب أطول برج سكني في العالم وتم إطلاق مشروع برج بن غاطي الجديد في نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يضم ما يفوق 100 طابق.

فرص للمستثمرين

وقال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة زووم العقارية: «أغلبية ناطحات السحاب متعددة الاستخدامات، وتوفر فرصاً كثيرة للمستثمرين والمستخدمين على حد سواء، وبمجرد الانتهاء منها ستؤدي دوراً غاية في الأهمية في ترسيخ دبي مركزاً رائداً للاستثمار العقاري».

وإضافة إلى برج «بن غاطي»، هناك العديد من ناطحات السحاب الأخرى المزمع إنشاؤها في دبي، من بينها «برج سيل» الذي يحظى بالفعل بشعبية كبيرة منذ أن تقرر أن يكون أطول فندق مستقل في العالم بارتفاع متوقع 365.5 متراً، بحسب «زووم بروبيرتي إنسايتس».

أما «برج انتصار»، المقرر أن يكون طوله 570 متراً، على شارع الشيخ زايد، فسوف يكون أحدث إضافة إلى قائمة ناطحات السحاب، حيث سيضم 122 طابقاً، ويتميز بتصميمه الفريد.

ومن الأبراج الجديدة أيضاً برج «دبي ون» من تطوير مجموعة ميدان، ويطلق عليه أيضاً «برج ميدان ون»، وربما سيكون سيتي سنتر دبي الجديد.

إلى جانب هذه الأبراج، هناك أيضاً برج «خور دبي»، وبرج «RP One»، وبرج «106 Tower»، وهي مجموعة من ناطحات السحاب الجديدة التي سوف تغير من شكل سماء المدينة.

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