«فوجكون 2023» يبحث التحول للوقود المستقبلي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي الثالث عشر للتزود بالوقود «فوجكون 2023»، تحت شعار «تحوّل الطاقة البحرية والوقود المستقبلي»، من 13– 15 مارس، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، ورئيس ميناء الفجيرة.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، في فندق نوفوتيل الفجيرة، وأكد الدكتور محمد الكندي رئيس اللجنة المنظمة لـ «فوجكون»، أن الحدث سيوفر أرضية لقاءات واجتماعات وحوارات ومناقشات مهمة، ويصنّف كحدث عالمي بارز على التقويم السنوي للمجتمع الدولي للتزود بالوقود.

مشيراً إلى أن الملتقى يجمع قادة الصناعة البحرية لتقديم محتوى عالي المستوى، ورؤى وأفكار تقنية لأصحاب المصلحة والمشاركين.

7 جلسات

وقال إن الملتقى يتضمن 7 جلسات مختلفة، مع حوارات حول مواضيع هامة، تشمل الحد من انبعاثات الكربون، ودور التمويل في صناعة النقل البحري، والتطورات بأسواق النفط في إمارة الفجيرة، واستعراض خيارات الوقود المستقبلية المتاحة لعمليات التزود بالوقود، وذلك من منظور تشغيلي، بيئي، واقتصادي، وأيضاً مواكبة التسعيرات العالمية وتدفقات تجارة زيت الوقود.

وأشار المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، إلى أن الملتقى الذي تنظمه حكومة الفجيرة، ممثلة بدائرة الصناعة والاقتصاد وميناء الفجيرة، بالتعاون مع هيئة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، وشركة S & P Global Commodity Insights، يحظى بدعم قوي من أهم الروّاد والمتحدثين الرسميين، ورؤساء شركات النفط ووقود السفن.

مشيراً إلى أن الفجيرة ستشهد هذا العام، انطلاق مشاريع تخزين جديدة بسعة 11.1 مليون متر مكعب بعد أن سجلت رقماً قياسياً لمناولة النفط في 2022.

وقال الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة، إن الاستثمارات تعزز مكانة الإمارة الرائدة، واحدة من أكبر مراكز التخزين والتجارة والتزويد بالوقود، حيث شهدت رسو نحو 13 ألف سفينة بمنطقة مرسى الفجيرة البحرية خلال 2022، لافتاً إلى أن إجمالي حركة السفن في ميناء الفجيرة ومنطقة المخطاف، بلغت 16.2 ألف سفينة العام الماضي.

وأوضح أن ميناء الفجيرة يضم حالياً 21 رصيفاً رئيساً، إضافة إلى العديد من الأرصفة بميناء الخدمات، مخصصة لدعم عمليات سفن وقوارب الخدمات العاملة في الفجيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز