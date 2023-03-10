«الأنصاري للخدمات المالية»: طرح 10 % كافٍ لتحقيق أهدافنا

المصدر: دبي - محمد عباس

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أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أمس، نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي. وستتيح الشركة 750000000 سهم للاكتتاب العام، بقيمة اسمية 0.01 درهم (1 فلس) للطرح، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم رأس المال القائم للمجموعة.

أكد راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» أن الهدف من الإدراج في سوق دبي المالي هو تعزيز النمو وتحقيق أهداف الشركة.

، مشيراً إلى أن 10% ستكون كافية ومن الممكن مراجعتها في حالة الإقبال المكثف. وقال «الأنصاري»، في تصريحات صحفية أمس، إن الشركة ستكون الأولى التي تدرج في سوق دبي في 2023، والسعر الاسترشادي سيتم الإعلان عنه في 17 مارس الحالي وسيحدد حسب العرض والطلب، مشيراً إلى أن الشركة بصدد انتظار رد جهاز الإمارات للاستثمار بشأن حق الاكتتاب بنسبة 5% من أسهم الطرح.

وحول خطط التوسع، قال «الأنصاري» إنه يتوقع إطلاق 60 فرعاً جديداً خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية احتياجات السوق، حيث إن حصة الشركة من سوق التحويلات بالإمارات بلغت 38% ومن التحويلات الفردية على المستوى العالمي نحو 2.6%، مؤكداً أن الهدف الأساسي من التوسع هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء في الإمارات عبر الفروع رغم نمو المعاملات الإلكترونية.

وعن زيادة تكلفة التحويلات، قال الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للخدمات المالية «إنه لم تحصل زيادة بالإمارات في السنوات الخمس الماضية، كاشفاً عن توقيع عقد الاستحواذ على كامل أسهم «الأنصاري- الكويت» وإن الشركة بصدد انتظار موافقة الجهات الرقابية لتصبح رابع أكبر شركة صرافة في الكويت، كما أكد التركيز على التوسع في الأسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «يمثل طرح أسهمنا في سوق دبي المالي الخطوة الطبيعية في مسيرة نمو المجموعة، وفرصة هامة لتعزيز موثوقيتنا لدى شركائنا وأصحاب المصلحة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاقنا في مرحلةٍ جديدة، حيث ارتأينا إتاحة الفرصة لمستثمرين جدد بالانضمام إلينا في هذا الوقت المحوري».

وتحتفظ «الأنصاري القابضة» بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة تحديد سعر الطرح العالمي، مع مراعاة القوانين المعمول بها في الإمارات وبعد الحصول على موافقة «هيئة الأوراق المالية والسلع» في الدولة. والأنصاري القابضة هي المالك الوحيد لأسهم الأنصاري للصرافة، وبذلك فإنها المساهم البائع الوحيد.

وسيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وفق نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في الإمارات، كما سيتاح أيضاً للمستثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من اكتتاب المشتريين من المؤسسات المؤهلة.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الإمارات في 16 مارس وتنتهي 23 مارس، بينما يتوقع بدء فترة اكتتاب المستثمرين المحترفين في 16 مارس وتنتهي 24 مارس .

كما يتوقع إتمام عملية الطرح العالمي وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي خلال أبريل بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج من هيئة الأوراق المالية والسلع.وتهدف المجموعة إلى توزيع أرباح 600 مليون درهم كحد أدنى عن عائدات العام 2023، على أن يتم تقديم توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2023 وتوزيعات النصف الثاني في أبريل 2024.

وبعد ذلك، من المتوقع توزيع أرباح (تدفع مرتين سنوياً) بمعدلٍ لا يقل عن 70% من صافي الأرباح المحققة. وحال عدم وجود فرص ملائمة تستوفي المعايير والعائدات الاستثمارية المستهدفة، ستنظر المجموعة في إمكانية توزيع أرباح تتجاوز الحد السنوي الأدنى.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: «شهدت الإمارات خلال السنوات الماضية تنامي حضورها العالمي بوصفها مركزاً رائداً للسياحة والتجارة واستقطاب المواهب والتمويل، وذلك بفضل جهود الدولة والتوجهات الحكومية في هذا المجال، والتي تنعكس في السياسات الداعمة للأعمال التي دفعت عجلة النمو والتوسع لأعمالنا.

وباتت «الأنصاري للخدمات المالية» اليوم إحدى المجموعات الرائدة في قطاع الخدمات المالية المتكاملة في الإمارات، إذ تتيح محفظة شاملة من الخدمات، وتتبنى منهجية تتمحور حول العملاء وتركز على تطوير الحلول، تمكنها من خلالها من إرساء دعائم النجاح والاستمرار من تنمية أعمالها وتوفير حلول عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم».

وقال: «بعد الطرح العام لمجموعة (الأنصاري للخدمات المالية)، ستحافظ (الأنصاري القابضة) على الحصة الأكبر من الأسهم بوصفها أكبر مساهم فردي في الشركة، مما يعكس التزامها بدعم طموحات النمو للمجموعة والتعاون مع أصحاب المصلحة الجدد للارتقاء بالقيمة التي تقدمها المجموعة على المدى الطويل».

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