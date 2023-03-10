طحنون بن زايد رئيساً لجهاز أبوظبي للاستثمار ومنصور بن زايد رئيساً لـ«مبادلة للاستثمار»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وبحسب القرار يضم مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار في عضويته كلاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضواً منتدباً، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي خليل محمد فولاذي، ومعالي جاسم محمد الزعابي، ومعالي حمد محمد السويدي.

إلى ذلك أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي عضواً منتدباً، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، وسيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز