سوق دبي المالي و«ناسداك» يُعززان خدمات الحفظ الأمين

المصدر: دبي- البيان

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أعلن سوق دبي المالي وناسداك دبي، أمس، انضمام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال إلى قائمة مُوفري خدمات الحفظ الأمين، في البورصتين، بعد حصول الشركة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم تلك الخدمات.

ويُمثل دخول «الإمارات دبي الوطني كابيتال» هذا المجال، خطوة مُهمة في سياق الجهود الرامية إلى توسعة نطاق خدمات حفظ الأوراق المالية في أسواق رأس المال بدبي، كما يواكب أيضاً أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة تجارية واستثمارية عالمية رائدة.

وتشمل أنشطة الحفظ الأمين، التي توفرها البنوك المُرخصة لعملائها طيفاً متنوعاً من الخدمات، ومنها، على سبيل المثال، فصل وحفظ الأوراق المالية، إدارة النقد، التحويل، الإقراض بضمان الأوراق المالية، تسوية الصفقات، وإدارة إجراءات الشركات.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يُعد الحفظ الأمين مقوماً أساسياً من مقومات البنية التحتية لسوق الأوراق المالية، ويكتسب أهمية خاصة في ما يتعلق بحفظ الأوراق المالية، بالنيابة عن شركات إدارة الأصول.

وتبعاً لذلك، فنحن نعمل بدأب لتلبية وتجاوز تطلعات قاعدة مستثمرينا المتنوعة التي تفوق المليون مستثمر، عبر الارتقاء المتواصل بجودة الخدمات، وزيادة عدد الشركات المُوفرة لها، الأمر الذي يُمكن مؤسسات رائدة، مثل الإمارات دبي الوطني كابيتال، من اغتنام فرص أعمال جديدة، وتنويع خدماتها في أسواقنا.

وقال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: يسعدنا التعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي في هذه المبادرة. وتتيح حلول الحفظ العالمي الجديدة من المجموعة، بالتعاون مع «بي إن واي ميلون»، شريكنا في التحالف الاستراتيجي، وأكبر مؤسسة مصرفية لخدمات الحفظ في العالم، تقديم خدمات الحفظ الأمين لعملائنا عبر مناطق جغرافية متعددة.

وتنضم «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، بصفتها أحدث أعضاء الحفظ الأمين إلى مجموعة من البنوك الإماراتية والعالمية الرائدة، التي توفر خدمات الحفظ الأمين في أسواق المال بدبي، والتي تشمل: سيتي بنك إن إيه، دويتشه بنك، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد.

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