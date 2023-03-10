«دراجون أويل» ترفع إنتاجها إلى 200 ألف برميل في 2024

المصدر: دبي - بشار باغ

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كشف المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أن الشركة تعمل على رفع إنتاجها الإجمالي اليومي من النفط من 175 ألف برميل إلى 200 ألف برميل يومياً بنهاية 2024، وذلك من خلال التطوير المستمر لعملياتها الإنتاجية في المناطق الثلاث التي تعمل بها حالياً وهي: تركمانستان ومصر والعراق.

ولفت الجروان في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن أجندة مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك» إلى أن استراتيجية الشركة تعمل على الوصول بالإنتاج إلى 300 برميل يومياً بحلول 2026، على أن يتم الحصول على 100 ألف برميل منها من خلال الاستحواذ على أصول منتجة وعاملة سواء كانت في مصر أو جنوب شرق آسيا، حيث تبحث الشركة الاستحواذ والتوسع في مختلف المناطق ومن ضمنها شرق آسيا على غرار ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام، بما يشمل الدخول في إنتاج الغاز بشكل تجاري.

وأوضح أن الميزانية السنوية للشركة للعام 2023 تبلغ 5.5 مليارات درهم( 1.5 مليار دولار) تغطي تكاليف التشغيل من حفر ومشاريع وأعمال صيانة بالإضافة إلى الاستثمار.

ولفت من جانب آخر إلى أن الشركة تقوم حالياً بتقييم منطقة جديدة في بحر قزوين وستقوم بإجراء مسح زلزالي بقيمة 35 مليون دولار لدراسة إمكانات التنقيب والاستخراج فيها وذلك بالاتفاق مع الحكومة التركمانية، على أن يتم لاحقاً التفاوض للحصول على امتياز للمنطقة الجديدة لتضاف إلى عمليات الشركة في بحر قزوين.

أبرز المؤتمرات

وتنظم شركة دراجون أويل الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، أحد أبرز مؤتمرات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

ويعد الحدث منصة أساسية لتبادل الأفكار وزيادة الوعي بالتوجهات الحالية في مجال النفط والغاز كما يشكل فرصة للشركات والحكومات والمستثمرين لتبادل واستكشاف آخر التطورات في عالم تكنولوجيا النفط والغاز.

وأكد الجروان، أن مؤتمر ومعرض جوتيك 2023 يهدف إلى إرساء صورة واضحة لوضع القطاع الحالي والمساهمة في دفع عجلة نموه، مضيفاً أن«جوتيك» سيشهد على مدار ثلاثة أيام نقاشات فنية هامة يشارك فيها متحدثون من جميع أنحاء العالم بما في ذلك ممثلو الحكومات وقادة الصناعة والمهنيون والباحثون بالإضافة إلى شركات الخدمات بهدف التواصل بشأن حالة الصناعة اليوم وتبادل وجهات النظر الخاصة بتحديات أسواق النفط والغاز الحالية، ووضع مسار الصناعة للمستقبل القريب.

وأوضح أن البرنامج الفني لمؤتمر «جوتيك» يتضمن أبحاثاً مثمرة تقدم طروحاتٍ هادفةً حول أحدث تقنيات التكنولوجيا والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على نشر المعرفة والابتكار، باستخدام أفضل الممارسات التشغيلية والتقنيات الإحلالية بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية في قطاع الوقود الأحفوري.

أحدث التقنيات

ويوفر المؤتمر فرصة للتعلم والتعاون عبر تنظيمه لعدد من ورش العمل والمنتديات والدورات التدريبية بينما سيشمل المعرض أحدث التقنيات في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم، إذ يتضمن جلسات عامة رئيسية وأكثر من 50 جلسة تقنية تبادل المعلومات وأفضل المعارف حيث سيتم مناقشة 300 ورقة فنية تفاعلية عالية الجودة في مختلف الموضوعات ذات الصلة عبر جلسات نقاشية حيث يعبر قادة الصناعة عن آرائهم حول مستقبل صناعة النفط والغاز.

ويتناول «جوتيك» خلال دورة هذا العام مواضيع هامة مثل التقنيات الجوفية وتكنولوجيات الحفر والآبار وهندسة الأسطح والتميز في العمليات، وذلك من خلال أكثر من 100 عرض تقديمي وبمشاركة 50 جهة عارضة. وهناك معرض تجاري لحقول النفط الرقمية المتكاملة، ويقدم المؤتمر لأول مرة مفهوم مركز التميز و50 جلسة تقنية.

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