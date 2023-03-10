«الإمارات للمستثمرين بالخارج» و«برو بنما» يستكشفان الفرص

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج (UAEIIC) وهيئة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لجمهورية بنما (PROPANAMA)، ومقرها بنما سيتي، أمس، مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتشجيع آليات التعاون المشترك لتحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد هيئة برو بنما إلى الدولة.

وقع المذكرة من الجانب الإماراتي جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومن الجانب البنمي كارمن خيثيلا بيرجارا، م. المدير التنفيذي لهيئة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات «برو بنما» لجمهورية بنما.

وجرى توقيع المذكرة في المقر الرئيسي للمجلس بمبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة أبوظبي، بحضور راشد سعود الشامسي، عضو مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعدد من ممثلي الجانبين.

وقال جمال بن سيف الجروان: إن توقيع هذه المذكرة جاء في وقت تشهد فيه العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بنما تنامياً ملحوظاً في مختلف المجالات. نتطلع من خلال المذكرة إلى تحديد وتطوير الفرص الاستثمارية المحتملة بين الجانبين في قطاعات عدة، لا سيما في مجال البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والخدمات اللوجيستية والموانئ والأمن الغذائي والأمن الإلكتروني، إضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات.

وقالت كارمن خيثيلا بيرجارا، م.: «ندعوكم إلى زيارة جمهورية بنما، وأنا واثقة من أنه سيكون هناك العديد من المبادرات الناجحة مستقبلاً تمكن المستثمرين الإماراتيين من التعرف على الفرص الاستثمارية في جمهورية بنما، والاطلاع على متطلبات الاستثمار وشروطه وتشريعاته وفرصه، وغيرها من متطلبات تأسيس الأعمال».

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