«يانغو ديلي تك» تدخل سوق الإمارات بتقنيات مبتكرة

المصدر: دبي- البيان

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تعزز «يانغو ديلي تك» (Yango Deli Tech)، شركة تكنولوجيا عالمية، وجودها في سوق الإمارات، بحلول منظومة البيع بالتجزئة التقليدية على مختلف مستويات التجارة الإلكترونية، بهدف مساعدة التجار على الانتقال من نموذج العمل من المحلات والمتاجر الفعلية إلى نموذج العمل أونلاين، وتحسين عمليات التنفيذ والتوصيل، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الفعالية التشغيلية بصورة كبيرة.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن قيمة سوق البقالة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد بلغت 25 مليار دولار أمريكي، مع وجود فرص كبيرة للتوسع والنمو. وفقاً لتقديراتنا، من المتوقع أن يتضاعف عدد عمليات التوصيل اليومي في دبي، على أقل تقدير. ومن جهة أخرى، يمثل انتشار التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط حوالي 4 ٪، ما يجعل التقنيات المتقدمة محرّكاً قوياً للنمو، وتوسيع الحصة السوقية.

وقال ماكس أفتوخوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يانغو ديلي تك: «في مدن مثل دبي، اعتاد المستهلكون على توفر تجربة مستخدم سلسة، تتوّجها حلول وأنظمة المدفوعات اللانقدية. توفّر آليات التوصيل القائمة على ما يُسمّى «التطبيقات الفائقة»، خيار تسوّق البقالة أونلاين، إلا أنها ليست فعالة بمعنى الكلمة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الفرص المتوفرة في السوق، لا يزال معظم بائعي البقالة يتشكّكون من قدرتهم على النمو في هذا المجال لمواكبة الركب».

تتزايد التحديات التي تواجهها محلات البقالة أونلاين بشكل كبير، خاصة أنّ معدّل مبيعات التجارة الإلكترونية الآن، أعلى من أي وقت مضى. تحتاج محلات البقالة الإلكترونية إلى التركيز على الكفاءات. تتوقع دراسة أجراها «معهد تسويق المواد الغذائية»، بالتعاون مع «نيلسن»، أن البقالة أونلاين ستستحوذ على 20 ٪ من إجمالي حصة مبيعات البقالة، لتصل قيمة مبيعاتها إلى 100 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2025.

تساعد مجموعة حلول يانغو ديلي تك التقنية، محلات البقالة الإلكترونية على تخطي التحديات التي تواجهها. على سبيل المثال، تمكّن حلولنا المحلات من التنبؤ بالطلبات، والتخطيط لها، لتجنّب إحباط المتسوقين إزاء عدم توفر منتج معيّن في المخزون، وتخصيص تجربة العملاء والارتقاء بها، وتوقّع أنماط التسوق المستقبلية، وإدارة المخزون (التي تعد عاملاً رئيساً في تحسين الإيرادات والحفاظ على رضا العملاء)، تحدّيات توصيل الميل الأخير، والتتبع للتأكد من مراعاة تحسين المسار، وصيانة المركبات، وتحليل نمط القيادة، وضمان الشفافية في النقل والتتبع.

نقدّم في يانغو ديلي تك، حلولاً مركّبة لشركائنا، بالإضافة إلى حلول مخصصة بناءً على احتياجات كل بائع تجزئة نعمل معه. لقد أثبتت مجموعة حلولنا التكنولوجية، قدراتها على نطاق أعمال توصيل البقالة السريع، مع أكثر من 450 متجراً، شهدت أرباحاً معتبرة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في السوق المحلية، وهو أمر بالغ النجاح، نظراً للنتائج الأخيرة لشركات التجارة السريعة الأخرى. أما في ما يتعلق بالأرقام التشغيلية، فقد بدأنا مؤخراً العمل مع أحد عملائنا، وكشف الاختبار التجريبي، أن تطبيق نظام إدارة المستودعات المبتكر، سيمكّن العميل من تقليل متوسط عدد العناصر المفقودة يومياً بنسبة 97 %.

لقد أعلنا مؤخراً عن دخولنا إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، ونحن بصدد التوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تنفيذ مشروع كبير في المملكة العربية السعودية. في شهر يناير، أعلنا عن شراكتنا مع شركة (PtteM)، التابعة للبريد الوطني التركي، لإطلاق خدمة البقالة الإلكترونية في تركيا، بناءً على فروع (Ptt)، بهدف نهائي، يتمثل في تغطية أكثر من 1,000 متجر في جميع أنحاء البلاد في السنوات القادمة.

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