مجموعة مستخدمي «سويفت» بالإمارات تؤكد مواصلة تحسين عمليات الدفع وأمن التحويلات المصرفية

المصدر: أبوظبي- البيان

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عقدت اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات، والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت اجتماعها الأول لعام 2023، برئاسة جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، رئيس لجنة مستخدمي سويفت والمجموعة الوطنية في الإمارات.

خلال الاجتماع، صادق الأعضاء على المحضر السابق لاجتماع اللجنة، الذي عُقد في 6 ديسمبر 2022، وعلى الكشوفات المالية لعام 2022، وميزانية العام الجاري 2023، وخطة العمل والأنشطة المزمع إقامتها خلال العام، وأكدوا مواصلة المساعي لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المصرفي العالمي، وتحسين عمليات الدفع، وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية.

ورحب المشاركون في الاجتماع بممثل بنك «المصرف»، العضو الجديد في اللجنة، الأمر الذي يعكس الحرص على توطيد قاعدة المشاركين في صنع القرار في المجموعة، وأشادوا بجهود اللجنة التوجيهية، ونجاحها في تحقيق العديد من الإنجازات المتعلقة بتحسين أداء عمليات الدفع، وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، ومن أهمها اعتماد معيار 20022، والاستفادة من خبرات أعضاء شبكة «سويفت» العالمية في تطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، واعتماد المتدربين كاختصاصيين في هذا المجال.

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