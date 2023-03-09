«المسعود للطاقة» و«فولفو بنتا» يعرضان حلولاً مبتكرة لتوليد الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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اختتم قسم «المسعود للطاقة» مشاركته في الدورة الثامنة والأربعين من «معرض الشرق الأوسط للطاقة» والذي استعرض خلاله مجموعةً متنوعة من حلول الطاقة المبتكرة من «فولفو بنتا»، الشريك العالمي الاستراتيجي للقسم، لاسيما المنظومات الفرعية لبطاريات تخزين الطاقة (BESS).

واختتمت فعاليات «معرض الشرق الأوسط للطاقة» في مركز دبي التجاري العالمي، أمس. ويتيح الحدث منصةً لخبراء قطاع الطاقة للتواصل واستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات مع موردي الطاقة حول العالم، والتعرف عن كثب على المنتجات والحلول الجديدة التي تُحدث تحولاً شاملاً في مشهد الطاقة العالمي.

تواجد خبراء وفريق قسم «المسعود للطاقة» في المنصة رقم (B39) ضمن الجناح (S3)، وسلّط القسم خلال مشاركته في المعرض الضوء على حلول «فولفو بنتا» النموذجية والقابلة للتوسيع، ومن ضمنها المنظومات الفرعية لبطاريات تخزين الطاقة التي تمتاز بالكثافة المرتفعة للطاقة وحصولها على التصنيف (C). وتضمن هذه الحلول المبتكرة سرعة وكثافة الشحن، تلبيةً لأيَّة زيادة مفاجئة في حجم الطلب، كما يمكن توسيع هذه الحلول من وحدة واحدة إلى مجموعة وحدات وفقاً لمتطلبات واستخدامات منظومة تخزين طاقة البطاريات ذات التجهيزات الأصلية للشركة الصانعة، لتصل استطاعتها إلى المئات من وحدات الميغاواط الساعة.

وقال هانيس نورجرن، رئيس وحدة المشاريع الصناعية في «فولفو بنتا»: «تمتلك حلولنا آفاقاً كبيرة تتيح تبنّيها على نطاقٍ واسع، حيث نوفر لصانعي المعدات الأصلية إمكانية تخزين الطاقة وتعزيز المرونة بالاعتماد على مصادر مستدامة ومتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمهد ذلك الطريق لابتكار نماذج عمل جديدة تتواءم مع تطلعات العملاء في الوصول لصافي انبعاثات صفري. وأتاح لنا تمثيلنا في»معرض الشرق الأوسط للطاقة«، فرصة ثمينة لعرض حلولنا المتطورة في مجال توليد الطاقة ومدى قوة محفظة منتجاتنا».

وفي إطار توسيع منتجاتها لتوليد الطاقة، أطلقت «فولفو بنتا» محركات جديدة من ضمنها (D17)، وهو أقوى محركات الشركة على الإطلاق. ويوفر المحرك الجديد معدلاً استثنائياً للطاقة مقابل الوزن، مع الحفاظ على البصمة الكربونية ذاتها لمحركات (D16)، متيحاً للعملاء بديلاً عالي الجودة للمحركات الأخرى ضمن هذه الفئة. ويتفرد محرك فولفو بنتا (TWD1744GE) ذو سعة 17 ليتراً بخصائص ومواصفات متميزة، من ضمنها الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، مما يعزز ريادته في الاستخدامات الصناعية، ويسهم في تلبية احتياجات المرافق الصناعية والمؤسسات حالياً ومستقبلاً.

واستعرض القسم أيضاً خلال هذا الحدث محرك (D8 Stage II) بسعة 200 كيلو فولت أمبير، وهو الإضافة الأحدث لمحفظة منتجات أجهزة «فولفو بنتا» لتوليد الطاقة. وتبلغ سعة المحرك الجديد لتوليد الطاقة 8 ليترات، ويمتاز بانخفاض مستوى الضجيج الناجم عن استخدامه، وقدرته على خفض استهلاك الوقود بنسبةٍ تصل إلى 8% لكل كيلوواط ساعي مقارنة بطراز (D7)، ليشكل ذلك بديلاً مثالياً لهذا الطراز ويعزز مجموعة منتجات توليد الطاقة التي تتيحها الشركة. وتتوافر محركات (D8) ضمن أربع فئات استطاعة، وهي 200 و253 و303 و326 كيلو فولت أمبير، بسرعة دوران تبلغ 1500 دورة في الدقيقة (50 هيرتز) لتلبية أنماط الإعدادات والاستخدامات المتنوعة.

وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم «المسعود للطاقة»: «نلتزم في قسم»المسعود للطاقة«بتعزيز الحلول المستدامة والترويج لها، وإتاحة المنتجات التي تحقق أعلى مستويات الأداء وأقل معدلات الانبعاثات. وعلى مدى الأيام الثلاثة لـ»معرض الشرق الأوسط للطاقة«، قمنا بتسليط الضوء على حلول»فولفو بنتا«التي تُعرف بانخفاض استهلاكها للوقود والانبعاثات الناجمة عنها ومستويات الضجيج التي تسببها. وسنمضي قُدُماً في تحقيق هدفنا الطموح المتمثل في تعزيز استدامة موارد الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسينصب تركيزنا على تقديم الخدمات المتميزة ومواصلة جهودنا لتلبية متطلبات قطاع الطاقة مع الالتزام بمعايير الاستدامة».

وفي دورته لهذا العام، ركّز «معرض الشرق الأوسط للطاقة» على خمسة قطاعات رئيسية للمنتجات التي تعد رائدةً في دفع عجلة تطور قطاع الطاقة، مواكبةً للتحول نحو عالمٍ أكثر رقمنة واستدامة وتنوعاً في الموارد مستقبلاً. وتتمثل هذه القطاعات في الحلول الذكية؛ والطاقة النظيفة والمتجددة؛ المولدات الاحتياطية والطاقة الحرجة؛ والنقل والتوزيع؛ وإدارة الطاقة واستهلاكها.

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