كاستم شو ينطلق في مدينة إكسبو بمشاركة 70 شركة عالمية

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في مدينة إكسبو دبي الدورة الثامنة من معرض كاستم شو- الإمارات 2023، الوجهة الأضخم والأكبر لعشاق السيارات والدراجات المعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وأكملت اللجنة المنظمة للدورة الثامنة من معرض (كاستم شو- الإمارات 2023) كل التجهيزات لانطلاقة الحدث الكبير واستقبال المئات من محبي التشويق والإثارة والمتعة في هذا التجمع الكبير وفي مقره الجديد في ساحات مدينة إكسبو دبي.

وكشفت اللجنة المنظمة للدورة الثامنة من المعرض برئاسة جمال صالح بن لاحج رئيس مجلس إدارة (كاستم إيفنتس)، عن مشاركة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمصانع والورش المتخصصة في تعديل السيارات والدراجات من داخل وخارج الدولة في تأكيد على المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول حول العالم وللسمعة الكبيرة التي حصل عليها الحدث بعد النجاح المتواصل للمعرض في الدورات السابقة.

وقال جمال صالح بن لاحج رئيس مجلس إدارة (كاستم ايفنتس)، إن المعرض سوف يستقطب ما يزيد على 70 مؤسسة عالمية متخصصة تعرض أهم وأحدث ابتكاراتها في هذا المجال من داخل الدولة ومن الخارج، حيث تسجل الدورة الحالية حضوراً متميزاً من مشاركين يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا ولاتفيا وأوكرانيا والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والذين يجدون كل ترحاب وحفاوة.

وأكد جمال صالح بن لاحج أن الدورة المرتقبة ستكون استثنائية في كل شيء لأنها تقام في مكان اجتمع العالم فيه خلال أفضل وأحسن نسخة لمعارض إكسبو العالمية، كما يتزامن الحدث مع توجيهات القيادة الرشيدة بإعلان 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «اليوم للغد»، حيث يدعم المعرض الممارسة الصحيحة وفق المعايير لمستقبل واعد وجميل لشريحة مهمة من شرائح المجتمع.

وأوضح جمال صالح بن لاحج أنه تقديراً لدور المرأة وتثميناً لجهودها والنجاحات المستمرة والتأثير الواضح لها في المجتمع وبالتزامن مع يوم المرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، خصصت اللجنة المنظمة في الدورة المرتقبة فرصة إلى العنصر النسائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لينافس الرجال في مجال الابتكار والتعديل، حيث ستشارك إحدى الأخوات المؤثرات هدى المطروشي، التي تمتلك ورشة في الشارقة لتثري الفعاليات وتحدث التنوع بالجديد من الأفكار.

وقال رئيس مجلس إدارة كاستم ايفنتس، إن اللجنة المنظمة للمعرض وبالتعاون مع مدينة إكسبو ومركز دبي العالمي التجاري جهزت المكان ليستوعب المشاركة والعروض ويستقبل آلاف الزوار المتوقع حضورهم، مشيراً إلى أن المكان أصبح جاهزاً لاستقبال الحدث كما ستكون كل وسائل الراحة متوفرة للمشاركين والجمهور الذي يمكنه الوصول إلى مقر المعرض عبر خدمة مترو دبي وأيضاً الاستفادة من المواقف الخاصة في مدينة إكسبو في حال وصوله بالسيارة.

وأشار جمال صالح بن لاحج إلى أن المعرض سيشمل العديد من الفعاليات فإلى جانب ساحة العرض ستضج ساحة التنافس بالأنشطة الرياضية المتنوعة والمثيرة في سيارات الديرفت وتحدي الشل والاستعراض الحر وأيضاً كل ما يتعلق ببناء المحركات للسيارات والدراجات وداينو الدراجات والسيارات فضلاً عن مناطق الترفيه، كما أن اللجنة المنظمة لم تنس إطفاء اللمسة العائلية من خلال جناح الأطفال والمتخصص في السيارات وتعديلها ويحمل اسم (كيدز كراج) إلى جانب وسائل الترفيه وغيرها من الأمور.

وثمن رئيس مجلس إدارة كاستم ايفنتس الدعم وإسهام الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي والراعي البلاتيني مصنع (كرافانات بن لاحج) والشريك الإعلامي إذاعة الأولى (107.4 اف ام) من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث و(تسجيل) التابعة لمجموعة إينوك الشركة الأعرق لفحص وتسجيل المركبات في دبي والإمارات الشمالية، والتي سوف تشارك بأجنحة خاصة تخص عملها وتعرض أيضاً أفضل الابتكارات.

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