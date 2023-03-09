مواهب إماراتية شابة تستعرض إبداعاتها في معرض الشرق الأوسط للمجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد فعاليات النسخة الـ51 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركات متميزة لنخبة من المصممين والحرفيين الإماراتيين، وذلك ضمن منصتي «قصة مدينة» و«صاغة الإمارات»، اللتين خصصتهما «غرفة الشارقة» في المعرض بهدف دعم المواهب الإماراتية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من ذوي الإعاقة والترويج لأعمالهم في كبرى الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية.

وتضمنت منصة «قصة مدينة» التي تم إطلاقها للمرة الأولى في هذا الحدث عرضاً لمنتجات حرفية بتصاميم مستوحاة من معالم وتراث مدينة خورفكان وقصتها، إلى جانب لوحات تشكيلية تراثية قدمتها الفنانة التشكيلية الإماراتية نوف عبدالعزيز بوصيم، فيما تميزت منصة صاغة الإمارات بعرض حصري لمشغولات ذهبية منقوشة بالخط العربي الديواني، والتي قدمها المصمم الإماراتي علي محمد الأميري، إلى جانب العديد من القطع الذهبية والإبداعات الفنية التي مزجت بين التراث الإماراتي والتصاميم العصرية العالمية.

تجربة ناجحة

وأشار عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة: إلى أن منصة «قصة مدينة»، التي أطلقتها «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، تمثل تجسيداً حقيقياً لالتزام «غرفة الشارقة» وسعيها المتواصل لدعم المواهب الإماراتية الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من التسهيلات لهم بما يمكنهم من لعب دور حيوي في المنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة، مشيراً إلى التجربة الناجحة لمنصة «صاغة الإمارات» التي أطلقتها «غرفة الشارقة» منذ عدة سنوات وتمكنت خلالها من جذب رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المواهب إلى قطاع تجارة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية.

حضور متميز

من جانبه أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن الحضور المتميز الذي سجلته الشركات الإماراتية جنباً إلى جنب مع العارضين العالميين، وما يقدمه المصممات والمصممون الإماراتيون من إبداعات فريدة، يعكس مستوى تطور وتقدم صناعة الذهب والمجوهرات محلياً، ويؤكد أهمية هذا الحدث في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال الإماراتيين لعرض منتجاتهم والاطلاع على خبرات وتجارب المشاركين، منوهاً بأن مشاركة فنانين تشكيليين وحرفيين إماراتيين ضمن منصة «قصة مدينة» بالمعرض إلى جانب منصة «صاغة الإمارات» تؤكد مكانة هذا الحدث بالنسبة لرواد الأعمال والمواهب الشابة التي تحرص على المشاركة للظهور والتميز بعلاماتهم التجارية وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، مشيداً بما قدمه المصممون والحرفيون الإماراتيون من عرض متميز من منتجات حرفية وتراثية وتصاميم فريدة من الذهب والمجوهرات.

تنوع التصاميم

إلى ذلك أشارت منى السويدي، مدير المكتب التنفيذي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة مسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، إلى أن منصة «صاغة الإمارات» شهدت هذا العام زيادة في عدد المصممين المشاركين، كما تضمنت تنوعاً في تصاميم الذهب والمجوهرات التي تم تقديمها، وهو ما يعكس أهمية هذه المنصة وتمكنها من تحقيق مستهدفاته في دعم الشباب والشابات الراغبين في الدخول والتوسع في عالم تصميم وصناعة الذهب، مشيراً إلى أن منصة «قصة مدينة» تضمنت في تجربتها الأولى أعمالاً فنية تشكيلية ومنتجات حرفية قدمها نخبة من رواد الأعمال والمواهب الإماراتية والذين حرصوا في أعمالهم وتصاميمهم على تصوير معالم وتراث مدينة خورفكان بطريقة فنية وإبداعية متميزة.

قطع حصرية

وأعرب عدد من المصممين والحرفيين الإماراتيين عن شكرهم لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة على منح أصحاب المشاريع الجديدة الفرصة للمشاركة في المعرض باعتباره أحد أكبر معارض المجوهرات في الإمارات وعلى مستوى العالم، بما يشكل منصة مهمة لهم لخوض تجربة التسويق الحقيقية على أرض الواقع وتبادل الخبرات والتجارب مع كبار المصممين، وعرض مشغولاتهم وتصاميمهم أمام شريحة واسعة من الجمهور، حيث أشارت رائدة الأعمال والمصممة الإماراتية عبير الربيدي إلى أنها تشارك بشكل دائم في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات وتحرص في كل سنة على إطلاق قطع حصرية تركز من خلالها على ثقافة اللؤلؤ الطبيعي وبتصاميم يدوية جميلة للخط العربي، من جانبه أشار المصمم الإماراتي أحمد بن سيف الكليلي، إلى أن مهنة صناعة وتصميم الذهب توارثها من والده وجده، وهو حريص على الحفاظ على هذه المهنة وتطويرها ومن هنا جاءت مشاركته بالمعرض الذي شكل فرصة مهمة له لعرض تصاميمه ومشغولاته من الذهب والأحجار الكريمة والاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات.

ويشهد المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 12 من مارس الجاري، مشاركة أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة.

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