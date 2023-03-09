عزيزي تنجز 76% من مشروعها «بارك أفينيو 1»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة في الإمارات، عن اكتمال أعمال الإنشاءات في مشروعها «بارك أفنيو 1» بنسبة 76%، كما تتوقع إنجازه بالكامل في الربع الثاني من العام الجاري 2023. ونظراً لوجوده في مدينة محمد بن راشد، الموقع الاستراتيجي الذي يأتي على قائمة المناطق الأكثر جاذبية في المدينة، يعد «بارك أفينيو 1» وجهة حيوية متصلة بشكل جيد بمحيطها، وتم بيع جميع وحداته بالكامل.

ويتألف «بارك أفينيو» من ثلاثة مبانٍ توفر مجتمعة 372 وحدة سكنية و 29 مساحة للتجزئة، حيث يضم كل واحد من المباني مجموعة من المرافق، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة. ويتقدم العمل بسرعة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الهيكلية والطابوق والتكسية الداخلية في «بارك أفينيو 1» بنسبة 100%. وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البلاط، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية 77% و 61% و 63% على التوالي، بينما اكتملت الأعمال الخارجية بنسبة 12%. ووصلت الأعمال في حمامات السباحة إلى 16% والواجهات 87%، وتم الانتهاء من التشطيبات الإجمالية الآن بنسبة 55%. ولزيادة تسريع وتيرة أعمال البناء، لجأت الشركة إلى زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 670 شخصاً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «لقد أجرينا العديد من التغييرات التشغيلية الرئيسية التي ساعدت في زيادة سرعة البناء، بما في ذلك تطبيق معايير الجودة المعززة، وعمليات توظيف المقاولين، وإجراءات الشراء المحسّنة للحصول على مواد البناء بأنفسنا، فضلاً عن تحسينات استراتيجية أخرى. ويسعدنا أن نرى»بارك أفينيو«وقد اكتمل بسرعة كبيرة، ومن المتوقع الآن إنجازه في نهاية الربع الثاني من هذا العام. إننا على ثقة من أن هذا المشروع المتميز سيتجاوز توقعات مستثمرينا والمستخدمين النهائيين عند تسليمه».

ويقوم تصميم مشروع عزيزي بارك أفينيو حول مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه، وهو نموذج للموقع الاستراتيجي المريح الذي يسهل الوصول إليه، ليقدم ملاذاً خاصاً يتسم بالهدوء داخل المدينة، لاسيما وأنه سيكون محاطاً بالمساحات الخضراء. وتقع المباني الثلاثة على مقربة من عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان ون مول القادم، و «ميدان جراند ستاند» و «ذا تراك»، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي، ما يجعل منه مكاناً مثالياً للراغبين في الوصول إلى أبرز الوجهات في المدينة، مع إمكانية الاستمتاع بالهدوء والإطلالات البانورامية التي يوفرها المشروع على أفق دبي.

وتستعد عزيزي الآن لتسليم عدد من مشاريعها في العام الحالي 2023، وتخطط لتسليم ما يقرب من 11.000 وحدة عبر 45 مشروعاً في دبي، موزعة على المراحل الأولى والثانية والثالثة من ريفيرا وبارك أفينيو 1 و 2 و 3 في مدينة محمد بن راشد وبيرتون في الفرجان..

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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