«أوربت» تتوسع في الإمارات بمنتجات موفرة للطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة الهندية «أوربت كوتينجز» عن توسع نطاق حضورها العالمي إلى الإمارات، كما قامت الشركة بإطلاق ثلاثة منتجات مستدامة وعالية الأداء وموفرة للطاقة تناسب المنازل والمباني التجارية والصناعية في الدولة.

وفقاً للتقارير، تقدر نسبة الاستهلاك النهائي للطاقة في المساحات والمباني المدنية على مستوى العالم بـ40 %، ما يساوي أيضاً نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تعتبر مواد البناء من العوامل المساهمة الرئيسية في هذا الموضوع؛ لذلك فإن تصميم المباني بشكل جيد واتباع استراتيجيات المراقبة من شأنه تحسين مستويات الراحة وتعزيز الثقة والديمومة وتقليل نسبة تأثيرها على البيئة. إضافة إلى ذلك، استحدثت «أوربت» ثلاثة حلول مبتكرة للعزل المائي والحراري، مستخدمة تقنية النانو المتطورة من أجل بناء منازل ومجتمعات وأماكن عمل مستدامة. وتضم الحلول:

«نانوكول كووت»: صممت مواد عزل «نانوكول كووت» لتأمين حماية فائقة، واستدامة ومقاومة للمياه طويلة الأمد، خاصة بوجود الحر الشديد والأشعة فوق البنفسجية والظروف المناخية القاسية. يتميز هذا الحل بتقنية الانعكاس على سطح المباني، التي تعكس 98 % من أشعة الشمس، ما يقلل من استخدام مكيفات الهواء، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض التكلفة الإضافية للطاقة.

«نانو سايف أكتيفا»: هو حل فريد من نوعه تم تصميمه للحد من الملوثات الضارة، والبكتيريا، والفيروسات، والعفونة، والروائح. إن نظام التنظيف الذاتي والتعقيم الذاتي المبتكر هذا يؤمن طبقة حماية تدوم حتى 12 شهراً، ما من شأنه أن يحسن جودة الهواء الداخلي، والإنتاجية، والصحة العامة، والرفاهية.

«نانو كير بيوباينت»: يعتبر «نانو كير بيوباينت» حلاً صديقاً للبيئة يحتوي على مكونات مستدامة وغير سامة، ويوفر حماية فائقة من المواد والروائح المضرة.

لقد تم تصميم هذه الأنواع الثلاثة من مواد العزل لتوفر حماية قصوى على مجموعة واسعة من الأسطح، ومنها الأسطح المعدنية والخشبية والبلاستيكية.

وتعليقاً على ذلك، قال أنش كومار، مدير «أوربت كوتينجز»: «يمكن استخدام تقنية النانو من أجل تصنيع مواد وأدوات بناء موفرة للطاقة، وهذا من شأنه أن يجعل أي مادة أو سطح أكثر مرونة ومتانة ونظافة. إن المباني والمساحات الصديقة للبيئة تساعدك في الحصول على منزل ومكان عمل موفر للطاقة ومريح وصديق للبيئة، وتخفض التكاليف بشكل كبير. إننا نسعى من خلال جهودنا المبذولة لتحقيق الاستدامة، وأن نضمن أن جميع منتجاتنا لديها تأثير أقل على البيئة».

جميع هذا المنتجات متوفرة في متجر «أوربت كوتينجز» الموجود في منطقة القوز، دبي.

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