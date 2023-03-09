جلسة نقاشية حول رؤى نجاح شركات تقودها سيدات ضمن «حوارات مجتمع شراع»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بالتعاون مع «مجلس سيدات أعمال الشارقة» و«فيميل فيوجن» وفي «بيت الحكمة» بالشارقة، أمس، جلسة نقاشية بعنوان «قصتها: الاحتفاء بالنساء الملهمات»، بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة»، ضمن «حوارات مجتمع شراع»، جمعت نخبة من رائدات الأعمال اللاتي عرَّفن الحضور بالاستراتيجيات والرؤى لبناء علاقات هادفة، مع مجتمع رواد الأعمال وتطوير مشاريعهن الناشئة.

وجاءت الجلسة النقاشية، تقديراً للإنجازات الملحوظة التي ساهمت فيها السيدات في مجالات الأعمال المختلفة والمتنوعة، حيث استضافت نخبة من رائدات أعمال ذوات الإنجازات الملهمة على المستوى الإقليمي، واللاتي أثرين تجربة الحضور برؤاهنّ وأفكارهنّ، حول أسرار تحقيق النجاح.

وبدأت الاحتفالية بجلسة للتعارف والتواصل، التقى خلالها الحضور بضيوف الاحتفالية، ثم رحبّت كل من إيمان بن شيبة رئيسة قسم المشاركة المجتمعية في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومريم راشد بن الشيخ مديرة «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، وجين بلاندوس مُؤَسِسة «فيميل فيوجن»، بالحضور، حيث قدّمن لمحة عن هذه المؤسسات.

وقالت إيمان بن شيبة: «يسرنا الاحتفال بـ «اليوم العالمي للمرأة»، حيث نهدف من خلال تنظيم هذه الفعالية في «بيت الحكمة» بالشارقة، إلى التعريف بالإنجازات الكبيرة التي ساهمت بها السيدات في مجال الأعمال، إلى جانب توفير منصة مثالية لدعمهنّ وتمكينهن لمواصلة النمو والنجاح».

وتحدثت تسع من رائدات الأعمال خلال الاحتفالية، ضمن فقرة مؤسس تحت الضوء، حول شركاتهنّ الناشئة، وأبرز الأشياء التي يحتجن إليها لتوسعة نطاق أعمالهنّ، بدعم من الجهات الثلاث المنظمة للفعالية، والتي أدت دوراً محورياً في مساعدتهن على تأسيس أعمالهن، كما قدمن للحضور فهماً عميقاً للتحديات التي يواجهها نظراؤهن من رواد الأعمال، وأبرز طرق تقديم الدعم لهن.

وتضمنت الاحتفالية جلسة نقاشية، شارك فيها 6 رائدات أعمال من «شراع»، و«مجلس سيدات أعمال الشارقة»، و«فيميل فيوجن»، وأدارتها جين بلاندوس، حيث سلطت ياسمين المعلم، مؤسِّسة «ماتيرنالي»، الضوء على أهمية الصحة العقلية للأمهات، والرعاية الذاتية، التي تسعى إلى زيادة الوعي بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومجموعات الدعم الافتراضية. بينما شاركت الدكتورة منى الضباح، مؤسِّسة «هلا جاري»، رؤاها المبتكرة حول بناء شبكة من التواصل بين الناس، إلى جانب تعزيز العلاقات الواقعية الهادفة، ودعم الشركات الصغيرة في الأحياء المحلية.

من جانبها، شاركت يارا بن شاكر، صاحبة العلامة التجارية «يارا بن شكر»، والشريكة المؤسِّسة لـِ «House of 45»، تجربتها كمصممة أزياء مستدامة، وقدمت نصائح قيّمة حول أفضل الطرق لتأسيس عمل تجاري، كما سلطت الضوء على أهمية تلبية احتياجات السوق. بينما تحدثت آية عساف، الشريكة المؤسِّسة لـ «Koala Picks»، حول النهج المبتكر الذي تتبعه في عملها لتقديم وجبات خفيفة صحية للأطفال، مؤكدة أنه جاء نتيجة الحاجة إلى التفكير بطريقة إبداعية خلال الجائحة، للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.

ومن جهتها، أثرت باميلا ليلبورن، الرئيسة التنفيذية ومؤسِّسة «Linen Obsession»، تجربة الجمهور من خلال حديثها عن الاستراتيجيات المبتكرة، التي ساهمت في نجاح شركتها في تزويد المتاجر الكبرى بأفضل العلامات التجارية، وإطلاق أول متجر مبتكر، من خلال تحليل الأعمال وتوجّه السوق، وإيجاد حلول إبداعية للمشكلات، وبناء علاقات مستدامة مع العملاء.

بينما تحدثت فرح لاخاني، الشريكة المؤسّسة لـ «Arabee»، حول شغفها بالتعليم والاستراتيجيات القائمة على الأرقام والبيانات، وشاركت تجربتها في إنشاء منصة تعليمية تفاعلية لتعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى تعاون منصتها مع وزارة التعليم الإماراتية، لتحسين مستوى اللغة العربية في المدارس، من خلال اتباع نهج يركز على العملاء، والتفكير التصميمي، أثمر نمواً ملحوظاً في عدد الأطفال المستفيدين، الذي وصل إلى 50 ألفاً خلال 5 سنوات.

يُشار إلى أن هذه الفعالية، التي وقفت على موضوعات متنوعة، منها استراتيجيات النجاح، وأبرز التحديات التي تواجهها المرأة في مجال الأعمال، وفرص النمو، جمعت نخبة من رائدات الأعمال اللاتي شاركن خبراتهنّ وتجاربهن في عالم الأعمال، بالإضافة إلى أبرز الدروس المستخلصة، كما أكدنّ على مدى أهمية وجود منظمات مثل «شراع»، و«مجلس سيدات أعمال الشارقة»، و«فيميل فيوجن»، في المساعدة على توجيه دفّة أعمالهن، وتقديم كل الدعم اللازم لهن، لتحقيق نجاح قائم على الابتكار والاستدامة.

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