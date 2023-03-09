غرفة رأس الخيمة تعزز التعاون مع (جيترو) بحضور 35 مستثمراً يابانياً

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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استقبل محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، بمقر الغرفة، وفداً تجارياً يابانياً برئاسة ميتسوهيتو سنداي مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بدبي، ونائبه نوبويوكي ناكاجيما، وأكثر من 35 مستثمراً ورجال أعمال من اليابان، وحضر اللقاء إيمان الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة رأس الخيمة، كما دعت الغرفة نحو 15 مستثمراً من رؤساء وأصحاب كافة الشركات اليابانية بكافة نشاطاتها العاملة بالإمارة، وكذلك ممثلين عن عدد من الدوائر المحلية بالإمارة منها دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، منطقة رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ومرجان رأس الخيمة.

وأكد السبب، متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، بين دولة الإمارات واليابان بوجه عام، وبين اليابان وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، بفضل التعاون الفعال بين مجتمع الأعمال وهيئة التجارة الخارجية اليابانية ـ جيترو ـ ومكتبها الإقليمي النشط في دبي، والذي تأسس العام 1981 ويُعد بمثابة المكتب المركزي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أسهم بشكل كبير في جذب العديد من الشركات اليابانية إلى المنطقة.

واستعرض السبب، مجتمع أعمال إمارة رأس الخيمة وما تقدمه غرفة التجارة من خدمات، لمختلف فئات الشركات اليابانية سواء الصغيرة والمتوسطة أو الصناعية، ودعمها في توسيع مجال صادراتها، مؤكداً على أن هذا اللقاء يُعد فرصة لتبادل الأفكار، التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، بالشكل الذي يزيد من دعم المستثمرين اليابانيين في مزاولتهم لأعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف السبب: تحرص غرفة رأس الخيمة على توسيع قاعدة التعاون التجاري مع اليابان، وتعزيز الأعمال التجارية المتبادلة والسياحة المتبادلة بين إمارة رأس الخيمة واليابان، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في دعم التعاون الاقتصادي المشترك، مستفيدين من المناخ المشجع لممارسة الأعمال، خاصة مع توفر الفرص الاستثمارية في كل من رأس الخيمة واليابان.

ومن جهتها استعرضت إيمان الهياس على الحضور حجم التجارة الخارجية بين إمارة رأس الخيمة واليابان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة واليابان العام 2021 نحو 292.5 مليون درهم، استحوذت الواردات فيها على الجزء الأكبر من حجم التبادل، فقد بلغت قيمة الواردات من اليابان وحدها 241 مليون درهم بنسبة 82 %، أما الصادرات إلى اليابان فبلغت قيمتها نحو 50 مليون درهم بنسبة 17 %، وفيما يخص شهادات المنشأ، فقد بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من أعضاء الغرفة إلى اليابان 60 شهادة بقيمة ما يقارب الـ45.7 مليون درهم.

وأضافت: بلغ عدد المنشآت اليابانية التي تمارس نشاطها بإمارة رأس الخيمة نحو 65 منشأة تتوزع ما بين عضوية الغرفة وعضوية «راكز»، وتمارس نشاطاتها بمختلف القطاعات الاقتصادية، منها ما هو بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 54 %، وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 23 %، وقطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية بنسبة 15 %، وقطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 8 %، مشيرة إلى أن ملامح بيئة الأعمال الجاذبة في رأس الخيمة، كان ولايزال لها دور كبير في استقطاب العديد من الشركات الصناعية والتجارية خاصة في المناطق الحرة، منوهة إلى رغبة رأس الخيمة في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الياباني في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والإنشاءات.

ومن جانبه أشاد ميتسوهيتو سنداي بزيارته لغرفة رأس الخيمة، ولقائه بمسؤوليها وممثلي الدوائر المعنية بالاستثمار والمستثمرين بالإمارة، من أجل تبادل الأفكار حول الفرص الاستثمارية المتوفرة في إمارة رأس الخيمة، كونها بيئة داعمة للأعمال ومزوّدة ببنية تحتية تسمح لها بجذب الشركات الصناعية، مشيراً إلى أنهم من جانبهم كهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، يحرصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بين اليابان ودولة الإمارات، بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية حيث تقدم (جيترو) مجموعة متنوعة من الخدمات القيمة والدعم بما في ذلك تنظيم معارض وأسواق تجارية، وإيفاد بعثات في التجارة الدولية والاستثمار، والتنسيق مع كافة الجهات لتبادل اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال بين الطرفين.

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