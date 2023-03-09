وفد تجاري هندي يزور راكز لبحث الفرص الاستثمارية في الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استضافت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وفداً تجارياً رفيع المستوى من الهند ضم أكثر من 40 شخصية من أصحاب الأعمال، الذين حضروا لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة رأس الخيمة والإمارات، وتُعد هذه الزيارة جزءاً من برنامج تبادل الأعمال الناجح الذي نظمته راكز في ولاية كيرالا الهندية في الربع الأخير من العام الماضي.

وتم اطلاع الوفد، الذي ضم روّاد أعمال ومؤسسي شركات، على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها راكز لدعم تأسيس الأعمال على النحو الذي يتماشى مع القطاعات المتنوعة التي يعملون بها مثل تقنية المعلومات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والإعلام والترفيه والتعليم والتجارة والرعاية الصحية والسفر والسياحة والتصنيع والتجارة الإلكترونية.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تم عرض وسائل الدعم التي تمنحها راكز للمستثمرين الهنود الذين يتطلعون إلى تأسيس مقر لأعمالهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتبادل دولة الإمارات علاقات ثنائية مميزة مع المستثمرين الهنود تمتد لعقود من الزمن وتتجاوز حدودها التجارة والأعمال، كما تُعد إمارة رأس الخيمة موطناً لآلاف الشركات الهندية العاملة في مختلف القطاعات، علاوةً على تشكيل الهنود الغالبية العظمى من المستثمرين في راكز.

وأضاف: نفخر بأن تكون راكز الوجهة المفضلة لأكثر من 4300 شركة هندية بدايةً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى كبار المصنعين والصناعيين الذين تشهد أعمالهم ازدهاراً في بيئة الأعمال الداعمة لدينا.

وتم اصطحاب الوفد الهندي في جولة لزيارة منشأتين صناعيتين مزودتين بأحدث التقنيات في «راكز» وكذلك مركز كومباس للأعمال لمعرفة الدور الذي تلعبه راكز في توفير بيئة داعمة لنمو الأعمال ونجاحها، وتسلط هذه الزيارة الضوء على الإقبال المتزايد من المستثمرين الهنود على راكز نظراً للتسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة والتي تسهم في نجاح أعمالهم، وتواصل راكز ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الهندية نظراً لما تتيحه من بيئة أعمال داعمة وبنية تحتية حديثة وخدمات دعم أعمال شاملة.

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