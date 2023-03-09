تعزيز التعاون بين «المالية» و«دبي للإحصاء»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة المالية زيارة إلى مركز دبي للإحصاء بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال البيانات المالية، وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل لتطوير آلية إعداد وتحليل ونشر الإحصاءات المالية والاقتصادية.

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية: إن الوزارة تواصل العمل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة العمل الإحصائي الخاص ببيانات مالية الحكومة، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بمستويات الإدارة المالية ودعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي في الدولة. وقال: تحرص وزارة المالية على تعزيز القدرات والآليات المتبعة لتحليل وتوفير البيانات الدقيقة وذات الجودة العالية لتساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في القطاع المالي في الدولة في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة التي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً.

وتناول اللقاء مواضيع مهمة، أبرزها الخطة الاستراتيجية والإحصائية لمركز دبي للإحصاء لعام 2023، الرامية إلى تحقيق إحصاء داعم لكفاءة الإنفاق والتنمية المستدامة، ونظام الإحصاء التفاعلي المصمم خصيصاً للباحثين الإحصائيين ومحللي البيانات ضمن الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض آليات جمع وتنسيق البيانات الإحصائية مع الجهات الحكومية في الدولة، والتي تشمل المسوح والسجلات الإدارية والبيانات الضخمة. كما استعرض المركز منهجيته في جمع البيانات المتوافقة مع معايير الإحصاء العالمية ونظام المؤشرات (اللوحات الإحصائية)، الذي يعمل على توفير معلومات دقيقة داعمة لصناع القرار لدى الجهات المحلية في حكومة إمارة دبي. ويتيح هذا النظام إمكانية متابعة أحدث المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية في الإمارة، عبر لوحات ذكية تفاعلية ومتطورة تحدث تلقائياً بشكل دوري ومنظم من قبل قاعدة البيانات الإحصائية المركزية.

وتمكن هذه اللوحات الذكية مستخدمي البيانات من تحسين عملية إعداد الدراسات والبحوث واتخاذ القرارات بشكل دقيق. كما قام فريق مركز إحصاء دبي باستعراض تجربته باستحداث إدارة متخصصة في تطوير وتحليل علم البيانات، مع التأكيد على أهمية دمج أدوات البيانات الذكية والبيانات الكبيرة لتعزيز أنظمة تحليل البيانات، بما في ذلك نظام الإحصاء التفاعلي، الذي يعمل على دمج بيانات الأجهزة الإلكترونية واستخدام التقنية الحديثة لتعدين البيانات.

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