اتفاقية بين «دوكاب للمعادن» و«سي تي سي جلوبال» الأمريكية لدعم صناعة الحلول الموفّرة للطاقة محلياً

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت شركة «دوكاب للمعادن»، إحدى وحدات الأعمال التابعة لمجموعة «دوكاب»، والمزود الوحيد لحلول منتجات الألمنيوم والنحاس في المنطقة، اتفاقية مع شركة «سي تي سي جلوبال» الأمريكية في قطاع تصنيع الموصلات الفعّالة، تتيح لدوكاب للمعادن أن تكون الشركة الوحيدة في الإمارات التي تصنع موصلات سي تي سي جلوبال عالية السعة، وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.

ووقّع الجانبان الاتفاقية في فعالية أقيمت أمس بمعرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي، بحضور محمد الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، وتشارلز ميلاغوي الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للكابلات»، وستيف جاكمان النائب الأول لرئيس شركة «سي تي سي جلوبال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرانك جوزيف المسؤول التجاري الرئيس للقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد الأحمدي: «تسعى دوكاب للمعادن، إلى أن تكون مزوداً عالمياً رائداً لحلول الطاقة المبتكرة وفائقة القيمة، مع التركيز دوماً على جانب الاستدامة في مختلف أنشطتها. وانطلاقاً من التزامنا بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، نقدم دعمنا الكامل للمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، خاصةً في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28. وتهدف هذه المبادرة إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ويشكل استخدام منتجات شركة «سي تي سي جلوبال»، التي تعتمد على تقنية الموصلات الموفرة للطاقة، خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

وأضاف: «الاتفاقية لا تتيح فقط توسيع شبكة شركائنا، بل تمكننا أيضاً من تصنيع هذه المنتجات المتطورة في الإمارات، وهو ما ينسجم مع التزامنا المستمر بدعم الصناعات الوطنية».

شريك موثوق

وقال ستيف جاكمان: نرى في دوكاب للمعادن شريكاً موثوقاً به في منطقة الشرق الأوسط، وستمكنها ريادتها في هذا المجال في الإمارات، من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موصلات «سي تي سي جلوبال» فائقة الأداء. وستسهم هذه الشراكة في تسريع تنفيذ استراتيجية توجه «دوكاب للمعادن» نحو استخدام موصلات ACCC عالية الكفاءة والقدرة. وتدرك الإمارات أنها بحاجة إلى تعزيز كفاءة شبكتها الكهربائية، وكفاءة مواردها المائية، ونأمل أن تمكننا هذه الشراكة من الإسهام في دعم مساعي الدولة لتحقيق أهداف مؤتمر «COP28».

وتتيح الاتفاقية لـ «دوكاب للمعادن»، تصنيع موصلات ACCC عالية القدرة والموفرة للطاقة في الإمارات، باستخدام النواة المركّبة المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لدعم توسيع شبكة الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات، وتعزيز كفاءتها وقدرتها وموثوقيتها، مع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، والحفاظ على الموارد المائية للدولة. وسيؤدي استخدام هذه الموصلات المتطورة، إلى تسريع دمج تقنيات توليد الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المحلية.

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