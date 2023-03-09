مجموعة الإمارات ومؤسسة دبي للمستقبل تطلقان مركز التميز لروبوتات الطيران

المصدر: البيان

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وقعت مجموعة الإمارات ومؤسسة دبي للمستقبل اليوم شراكة مهمة لإطلاق مركز الإمارات للتميز في روبوتات الطيران ECEAR.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "يعد هذا إنجازاً رئيسياً في رحلة الابتكار لمجموعة الإمارات وخطوة مهمة في صناعة الطيران. وسوف تساعد شراكتنا مع مختبرات دبي للمستقبل على تحقيق رؤيتنا الخاصة للطيران وتدعم رؤية دبي لتكون واحدة من مدن العالم المستقبلية الرائدة. كما سيعطينا فرصة حقيقية للاستفادة من التكنولوجيا الدوارة التي ستتيح لنا مواصلة التوسع في استخدام الروبوتات والتطبيقات التكنولوجية في رحلة عملائنا وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويسمح لنا الاستثمار في البحث والتطوير بتحويل أعمالنا إلى العصر الرقمي، والاستفادة بشكل أكبر من الذكاء الاصطناعي، وتوفير فوائد ملموسة لعملائنا وشركائنا، ويبقينا في المقدمة".

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن إطلاق هذا المركز البحثي والعلمي بالشراكة بين طيران الإمارات ومختبرات دبي للمستقبل، يجسد أهمية توظيف الشراكات الفاعلة والرامية إلى توفير حاضنة لأفضل الخبرات الوطنية والعالمية في دبي للعمل على ابتكار حلول روبوتية مبتكرة تدعم نمو قطاع الطيران، وتوفر فرصاً اقتصادية متنوعة وجديدة قائمة على تطوير أحدث التقنيات المستقبلية.

وأضاف: "ستسهم مخرجات هذه المبادرة بدعم تحقيق مخرجات "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف جعل دبي من أفضل مدن العالم الرائدة في هذا المجال، وتوسيع استخدام التطبيقات الروبوتية في مختلف القطاعات الحيوية".

وسوف تستأثر مجموعة الإمارات من خلال هذه المبادرة، بالريادة في قيادة الأبحاث التي تركز على البحوث والتطوير في الصناعة بدبي مع حالات استخدام عملية وتقديمها عالمياً بالتعاون مع مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل. وسوف يكون المركز بمثابة جهة للبحث والتطوير مخصصة لتسخير العلم والتكنولوجيا لإيجاد حلول للتحديات المعقدة التي تواجه صناعة الطيران العالمية.

وقد صُمم مركز الإمارات للتميز في روبوتات الطيران للمساعدة في تحويل دبي إلى موقع عالمي متميز للبحوث والتطوير والابتكار، وجذب أفضل المواهب العالمية، وتوفير منصة للطلبة المحليين لتطوير مهاراتهم، وإيلاء مزيد من الاهتمام بدراسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبناء نظام بيئي لأعلى مستويات البحوث.

كما سيعمل المركز على استكشاف مواضيع رئيسية، بما في ذلك التفاعل بين الإنسان والروبوت، ومناولة البضائع والأمتعة والخدمات اللوجيستية ومعايير ولوائح الطيران. كما سيستكشف نقاط التلاقي بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما في ذلك التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية.

مختبرات دبي للمستقبل



وتعتبر "مختبرات دبي للمستقبل" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، وتشكل مركزاً للأبحاث والتطوير في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي. ويعمل فريقها من الباحثين والعلماء والمهندسين على تطوير تطبيقات مستقبلية في هذه المجالات، بالاعتماد على أحدث تقنيات القيادة ذاتية التحكم والطائرات بدون طيار وغيرها من تقنيات المستقبل.

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