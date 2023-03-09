سيولة الأسهم المحلية تناهز 1.5 مليار درهم في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم المالية والعقار والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و346.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 283.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.3 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9757.25 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9860.18 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3409.52 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 335.3 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي القابضة" جاذباً 120.8 مليون درهم، ثم "الدار العقارية" بسيولة جاوزت 97 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 111.6 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 54.6 مليون درهم، ثم "دبي التجاري" بسيولة جاوزت 52.4 مليون درهم.

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