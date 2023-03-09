قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار برئاسة طحنون بن زايد

المصدر: وام

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أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضواً منتدباً، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي خليل محمد فولاذي، ومعالي جاسم محمد الزعابي، ومعالي حمد محمد السويد

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