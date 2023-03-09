ساكسو بنك يوفر لعملائه خدمة إقراض الأسهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن ساكسو بنك، المتخصص في مجال التكنولوجيا المالية والتداول والاستثمار في الأصول المتعددة، عن توفير خدمة إقراض الأسهم لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمنح العملاء فرصة زيادة عوائدهم من خلال إقراض الأسهم التي يتملكونها في محافظهم.

وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يرغب معظم المستثمرين في زيادة عوائدهم المادية في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة والتضخم. وانطلاقاً من التزامنا في ساكسو بتمكين عملائنا من تعزيز أرباحهم، نقدم خدمة إقراض الأسهم التي توفر فرصة لتحقيق عوائد إضافية من الأسهم التي يمتلكها العملاء في محافظهم دون المساس بقدرتهم على التحكم بهذا التحكم».

آلية العمل

عند تفعيل خدمة إقراض الأسهم، يتيح العميل إمكانية إقراض الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة التي يمتلكها، انطلاقاً من حسابه. ويعتمد تحقيق الأرباح على الطلب على الأوراق المالية في السوق.

ويبقى العملاء مطلعين على حركة أسعار أسهمهم، مع استمرار تحقيق الأرباح من محافظهم، كما يمكنهم بيع أسهمهم في أي وقت، دون أن تعيق عملية الإقراض هذا الإجراء.

ويعمل ساكسو بنك، بصفته مؤسسة مالية منظمة، كوسيط يضمن التعامل بطريقة آمنة وسليمة، كما يزود العميل بضمانات طول مدة الإقراض. ويعد ساكسو أحد الوسطاء القلائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممن يوفرون إقراض الأسهم كخيار للعملاء، مما يمنحهم وسيلة جديدة وفرصة آمنة لتحقيق المزيد من العوائد.

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