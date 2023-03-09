قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار برئاسة منصور بن زايد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي عضواً منتدباً ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالحميد محمد سعيد وسعادة سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز