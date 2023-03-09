تعاونية الاتحاد تفتتح مركز موتور سيتي وتطلق تخفيضات حتى 75 %

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت تعاونية الاتحاد مركز موتور سيتي التجاري، الذي بلغت مساحته البنائية 493,977 قدماً مربعة، وذلك في إطار خططها للانتشار والتوسع في جميع مناطق إمارة دبي، بما يسعد مساهمي ومتسوقي تعاونية الاتحاد، حيث يعد من المراكز التجارية المجتمعية Community mall، ويضم هايبر ماركت و28 محلاً تجارياً، و44 شقة سكنية موزعة على طابقين، إذ يهدف المركز الجديد الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في منطقة الحبية الأولى «موتور سيتي» الراقية إلى تقديم خدمات التعاونية وتوفير جميع المنتجات والسلع والأنشطة التجارية المختلفة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة لها بأسعار منافسة وبأعلى المعايير والمواصفات المتبعة.

وافتتح الفرع الجديد رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمة الشامسي، بحضور العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال، ومديري القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين في تعاونية الاتحاد، بجانب عدد من المسؤولين والموردين، إضافة إلى المتسوقين والمستهلكين من جميع فئات المجتمع.

وتقدم تعاونية الاتحاد بمناسبة افتتاح فرعها الـ26 في منطقة موتور سيتي عروضاً وتخفيضات لمدة 4 أيام تبدأ من تاريخ 9 مارس لغاية 12 مارس 2023، وتصل نسبة الخصومات فيها إلى 75 % على عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية المختارة، وذلك لإسعاد المستهلكين، وحرصاً منها على تقديم أسعار تنافسية وتوفير العديد من الخيارات الشرائية لكل السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة.

وأكد العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد أن افتتاح الفروع بالتتابع خلال العام الجاري 2023 يأتي التزاماً من التعاونية بخططها لتزويد عملائها والمستهلكين بأفضل الخدمات وأفضل تجربة تسوق ممكنة، لافتاً إلى أن التعاونية تحرص على اختيار مواقع فروعها بعناية، وذلك لتحقيق سوق متنوع وشامل يتوافق مع رؤية التعاونية المستقبلية الطموحة في المواصلة بالتوسع والانتشار وبما يتواكب مع التطورات الحاصلة في قطاع تجارة التجزئة.

وبيّن أن التعاونية مستمرة في ابتكار المشاريع الاقتصادية الريادية وتوسيع عملياتها لخلق فرص استثمارية لتقديم خدماتها بمستوى عالٍ لجميع الفئات، لافتاً إلى امتنان التعاونية بثقة المستهلكين بخدماتها ومنتجاتها، التي لها دور في المحافظة على النمو المستمر والتوسع في خدماتها بشكل أقوى، مؤكداً أن هدفها الأساسي سيبقى دائماً هو توفير الخدمات لجميع السكان والفئات المجتمعية بكل المناطق السكنية والتجارية وغيرها بشكل آمن ومريح وسهل.

وحول تفاصيل المركز الجديد أكدت المهندسة مدية أحمد المري، مدير قطاع الاستثمار في تعاونية الاتحاد، أن مشروع مركز موتور سيتي التجاري والسكني يتكون من (2 سرداب + أرضي + أول + طابق خدمات + 2 طابق سكني + طابق سطح يحتوي على نادٍ صحي وصالة متعددة الأغراض)، حيث بلغت كلفته البنائية 100 مليون درهم، ويقع على أرض مساحتها 77,663 قدماً مربعة، في منطقة الحبية الأولى (موتور سيتي) بموقع مميز على امتداد الشارع التجاري، وبمساحة بناء إجمالية مقدارها 493,977 قدماً مربعة.

وتابعت: يضم المركز الجديد مواقف للسيارات في طابقي السرداب والأرضي بعدد 249 موقفاً، وعدد 28 محلاً تجارياً موزعة في طابق السرداب والطابق الأرضي والطابق الأول بمساحة مقدارها 24,391 قدماً مربعة، كما يضم هايبرماركت تعاونية الاتحاد في الطابق الأول بمساحة 54,766 قدماً مربعة، كما يضم 44 شقة موزعة في الطوابق السكنية ( 22 شقة بكل طابق)، تتنوع ما بين غرفة وصالة وغرفتين وصالة و3 غرف وصالة مع توافر الخدمات التابعة (حوض سباحة / مناطق ألعاب) على التراسات، وتم تأجير المساحات التجارية لأسماء وعلامات تجارية معروفة ولأنشطة مختلفة ومتعددة لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة له، التي منها: مطاعم ومقاهٍ وصيدلية وعيادات وصالونات وبصريات ومجوهرات، وغيرها من العلامات التجارية الأخرى، كما تمت المباشرة بإجراءات تأجير الشقق السكنية المميزة بمساحاتها وتصاميمها وإطلالاتها على الشارع الرئيسي وعلى مناطق حوض السباحة وألعاب الأطفال.

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