دبي تستضيف النسخة الرابعة من "جوتيك 2023"

المصدر: وام

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تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك)، أحد أبرز مؤتمرات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 13 إلى 15 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبمشاركة محلية وإقليمية وعالمية بارزة .

وجاء الإعلان عن تفاصيل انعقاد الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر جوتيك 2023، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم؛ شركة "دراغون أويل"، منصة التنقيب والانتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، فيما تنظم جمعية مهندسي البترول فعاليات المؤتمر التقني المرافق.

ويعد الحدث منصة أساسية لتبادل الأفكار وزيادة الوعي بالتوجهات الحالية في مجال النفط والغاز كما يشكل فرصة للشركات والحكومات والمستثمرين لتبادل واستكشاف آخر التطورات في عالم تكنولوجيا النفط والغاز.

ويجمع المؤتمر صناع القرار والحكومات والجهات المشغلة والمصنعة وشركات الخدمات وشركات الاستشارات والأوساط الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، ويعزز المناهج العلمية لإدارة التكاليف من أجل الحفاظ على تنافسية عالية وتحقيق نتائج نهائية إيجابية وإدارة التحديات والمتغيرات التي تواجه القطاع بنجاح.

وقال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل إن جوتيك 2023 يشكل منصةً مهمة بهدف اكتشاف أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة ورسم ملامح مستقبل القطاع وهو ما يبرهن على أهمية المؤتمر والمعرض المصاحب له، مضيفاً أن المعرض سيشهد نقاشات هامة بهدف التواصل بشأن حالة الصناعة وتبادل وجهات النظر الخاصة بتحديات أسواق النفط والغاز الحالية وطرق معالجتها.

وأوضح أن البرنامج الفني لمؤتمر ومعرض "جوتيك" يتضمن أبحاثاً مثمرةً تقدم طروحاتٍ هادفةً حول أحدث تقنيات التكنولوجيا والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على نشر المعرفة والابتكار، باستخدام أفضل الممارسات التشغيلية والتقنيات الإحلالية بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية في قطاع الوقود الأحفوري.

ويتضمن المعرض جلسات عامة رئيسية وأكثر من 50 جلسة تقنية تبادل المعلومات وأفضل المعارف حيث سيتم مناقشة 300 ورقة تفاعلية في مختلف الموضوعات ذات الصلة عبر جلسات نقاشية حيث يعبر قادة الصناعة عن آرائهم حول مستقبل صناعة النفط والغاز.

ويتناول جوتيك خلال دورة هذا العام مواضيع مثل: التقنيات الجوفية وتكنولوجيات الحفر والآبار وهندسة الأسطح والتميز في العمليات، وذلك من خلال أكثر من 100 عرض تقديمي عن نشر أفضل الممارسات ودور الابتكار وإدارة تحديات المستقبل وبمشاركة 50 جهة عارضة يقدمون مجموعة واسعة من التقنيات الحالية والمستقبلية مع عروض توضيحية وشاشات تفاعلية تقدم للزوار تجربة جذابة لاكتشاف أحدث التقنيات.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر المعرض التجاري لحقول النفط الرقمية المتكاملة، ويقدم المؤتمر لأول مرة مفهوم مركز التميز و50 جلسة تقنية، بالإضافة إلى جلسات خاصة حول القدرات البشرية وطلب السوق والآليات المتبعة لإرساء منظومة أعمال ناجحة.

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