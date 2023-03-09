"النقل المتكامل" بأبوظبي يعتمد "تسلا" ضمن مركبات الأجرة

المصدر: ​أبوظبي - البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل وبالتعاون مع شركة تاكسي العربية للمواصلات عن تدشين عدد من المركبات الكهربائية من نوع تسلا للعمل ضمن أسطول مركبات الأجرة التابع للعربية للمواصلات في إمارة أبوظبي، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم أسطول مركبات الأجرة الصديقة للبيئة ضمن جهود مركز النقل المتكامل الرامية إلى إرساء بيئة نقل متكاملة، نظيفة ومستدامة، تواكب التطورات الحاصلة في قطاع النقل وتدعم أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

من جانبه قال عبد الله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل إن تشغيل مركبات تسلا ضمن أسطول مركبات الأجرة في إمارة أبوظبي يأتي ضمن خطة المركز الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دور قطاع النقل في دعم أهداف التنمية المستدامة بالإمارة ومواصلة الجهود لرفع كفاءة قطاع النقل والتحول نحو النقل المستدام بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تصبح إمارة أبوظبي ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط التنقل فيها.

وأشار المرزوقي إلى أن تشغيل تلك المركبات سيدعم رؤية الإمارة الطموحة ومبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" حيث سيسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية ويعزز من سعادة المتعاملين ويجعل من إمارة أبوظبي نموذجا متميزا على صعيد إرساء منظومة نقل مستدامة وصديقة للبيئة ترتقي بجودة الحياة في الإمارة.

بدوره أكد الشيخ سلطان ماجد حمد القاسمي المدير التنفيذي لشركة العربية للمواصلات، أن تدشين مركبات تسلا الكهربائية للعمل ضمن اسطول الشركة يأتي في إطار التوجه العام في إمارة أبوظبي لتطبيق حلول التنقل المستدام، وسيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض معدلات استهلاك الوقود، وكذلك تكاليف الصيانة الدورية للمركبات. وأضاف بالقول "لا شك في أن هذه الخطوة ستنال إعجاب الجمهور من مستخدمي مركبات الأجرة في إمارة أبوظبي حيث تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم وتعزز رضاهم وتحقق مؤشرات مرتفعة في سعادة مستخدمي تلك المركبات."

على نحو متصل تم الإعلان عن تدشين مركبات تسلا بالتزامن مع إطلاق مركز النقل المتكامل مجموعة من ورش العمل والفعاليات والأنشطة التفاعلية في عدد من المواقع بإمارة أبوظبي بما فيها الأماكن العامة والمدارس والجامعات، والتي تستمر خلال الفترة من 8 حتى 17 مارس الجاري بهدف تعزيز أواصر التقارب والتفاعل بين المركز ومختلف شرائح المجتمع، ونشر وتعزيز التوعية حول خدمات مركز النقل المتكامل والتعريف بأحدث التطورات والابتكارات في قطاع النقل، فضلا عن تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة الصديقة للبيئة والمستدامة في هذا القطاع، والاستماع إلى آراء الجمهور ومقترحاتهم وتطلعاتهم والاستفادة منها في تطوير خدمات النقل.

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