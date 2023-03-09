"اتصالات من &e" تختار IBM لتعزيز معايير الاستدامة في أعمالها

المصدر: وام

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أعلنت اتصالات من &e وشركة IBM، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (IBM)، عن تعاونهما للاستفادة من البرمجيات الخاصة بالاستدامة التي توفرها IBM، لتعزيز استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لـ "اتصالات من &e".

وتقدم "اتصالات من &e"، تجربة مميزة تعمل على رصد ومراقبة أدائها الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وتعزيز مختلف جوانبه.

ويهدف هذا التعاون إلى تحديد أهداف واضحة لاستراتيجية الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ووضع خارطة طريق لتنفيذ هذه الأهداف.

وتهدف "اتصالات من &e" إلى وضع أسس متينة لمعايير الاستدامة، وتحديد أهداف استراتيجيتها للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك من خلال تحديد مسار لتحقيق هذه الأهداف باستخدام تقنيات معينة مثل IBM TRIRIGA Application Suite للعمليات الخاصة بالعقارات والمنشآت وIBM Maximo Application Suite للإدارة الذكية للأصول.

ويمكن لشركة "اتصالات من &e" أن تعزز كفاءات مركز بياناتها وبيئتها السحابية وأعباء العمل بشكل ديناميكي وتحد من الهدر في الموارد من خلال اعتمادها على نظام IBM Turbonomic Application Resource Management ‎ ومنصة IBM Cloud Pak for Watson AIOps لعمليات الذكاء الاصطناعي.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e: "سعداء ب التعاون مع IBM ونتطلع إلى الاستفادة من تقنياتها الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص جديدة لمواصلة تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة في نموذج أعمالنا. ونحن واثقون بأن هذا التعاون سيعزز التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ذات تأثير ملموس على حياة عملائنا، ويرسخ مكانتنا كمزود خدمات موثوق".

من جانبها، قالت آنا باولا أسيس، الرئيس والمدير العام في لشركة IBM في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعد الابتكار ووضع تكنولوجيا المستقبل بين أيدي عملائنا أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا. وتقدم تكنولوجيا IBM دورًا مهمًا في دعم اتصالات من &e من خلال تحويل بياناتها التشغيلية والبيئية إلى رؤى مفهومة. هذه خطوة أساسية للمساعدة في جعل مبادرات الاستدامة فعالة وقابلة للتطوير."

وتلتزم مجموعة &e بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وكانت قد نجحت بإحراز تقدمٍ كبير في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

جدير بالذكر أن المجموعة أعلنت خلال مؤتمر الأطراف COP27 الذي عقد في مصر خلال عام 2022، عن التزامها بالعمل ضمن إطار الحياد المناخي بحلول عام 2030، والمساهمة بفعالية في العمل المناخي العالمي.

وتعمل المجموعة حالياً على عدة مبادرات مهمة للحد من بصمتها الكربونية، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاعتماد على مصادر طاقة متجددة، وغير ذلك من مجالات العمل المناخي.

وكانت &e قد أصبحت في نوفمبر 2022، أول كيان تابع للقطاع الخاص في دولة الإمارات ينضم إلى مشروع "مسرعات العمل لتفادي التغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة"، حيث تعهدت الشركة بالتزامها وتعاونها مع مهمة هذا المشروع، والمتمثلة في دعم وتمكين بيئة العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تمتلك قيم ورؤية مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام.

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