الأنصاري للخدمات المالية تعلن نيتها إدراج 10% من أسهمها في سوق دبي المالي

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي.

وذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم إتاحة (750،000،000) سهماً للاكتتاب العام، القيمة الإسمية لكل منها 0.01 درهم (1 فلس) للطرح العالمي، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم رأس المال القائم للمجموعة.

وتحتفظ "الأنصاري القابضة" بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة تحديد سعر الطرح العالمي، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" في الدولة. والأنصاري القابضة هي المالك الوحيد لأسهم الأنصاري للصرافة، وبذلك فإنها المساهم البائع الوحيد.

وسيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وفق نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات، كما سيتاح أيضا للمستثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من اكتتاب المشتريين من المؤسسات المؤهلة.

ويحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب فيما يصل إلى 5% من أسهم الطرح العالمي، ويجب تخصيص نسبة الأسهم المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص لأي من المكتتبين من المستثمرين المحترفين في الطرح العالمي.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 16 مارس 2023 وتنتهي 23 مارس 2023، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المحترفين في 16 مارس 2023 وتنتهي 24 مارس 2023.

كما من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح العالمي وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي خلال شهر أبريل 2023 وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وستخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح العالمي إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم وانتهاءً بمرور 180 يوماً على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروطٍ وأحكام محددة.

وعُيِّن بنك أبوظبي التجاري، وإي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة، بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس؛ وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، كمنسقين عالميين مشتركين.

وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية لدى بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني تصريحات تؤكـد، بحســــب رأيهـمـــا، امتثال الطــــرح العالمي مــــع أحكام الشريعة الإسـلامية.

وتتضمن أسهم رأس مال المجموعة 7,500,000,000 سهم و تبلغ القيمة الإسمية لكل منها 0.01 درهم إماراتي (1 فلس) للطرح العالمي، وهي أسهم قائمة ومُصدرة مدفوعة بالكامل.

وبعد اكتمال الطرح العالمي، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، بحيث ستُصرف هذه التوزيعات مرتين خلال كل سنة مالية وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتهدف المجموعة إلى توزيع أرباح 600 مليون درهم كحد أدنى عن عائدات العام 2023، على أن يتم تقديم توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2023 وتوزيعات النصف الثاني في أبريل 2024، وبعد ذلك، من المتوقع توزيع أرباح (تُدفع مرتين سنوياً) بمعدلٍ لا يقل عن 70% من صافي الأرباح المحققة.

وستواصل المجموعة تقييم فرص استثمارية لتعزيز النمو. وفي حال عدم وجود فرص ملائمة تستوفي المعايير والعائدات الاستثمارية المستهدفة، ستنظر المجموعة في إمكانية توزيع أرباح تتجاوز الحد السنوي الأدنى المذكور أعلاه.

وتعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها متطلبات إدارة النقد لدى الشركة وظروف السوق السائدة.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية":"شهدت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية تنامي حضورها العالمي بوصفها مركزاً رائداً للسياحة والتجارة واستقطاب المواهب والتمويل، وذلك بفضل جهود الدولة والتوجُّهات الحكومية في هذا المجال، والتي تنعكس في السياسات الداعمة للأعمال التي دفعت عجلة النمو والتوسُّع لأعمالنا. وباتت "الأنصاري للخدمات المالية" اليوم إحدى المجموعات الرائدة في قطاع الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات، إذ تتيح محفظةً شاملة من الخدمات، وتتبنَّى منهجيةً تتمحور حول العملاء وتركز على تطوير الحلول، تمكنَّها من خلالها من إرساء دعائم النجاح والاستمرار من تنمية أعمالها وتوفيرحلول عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقُّعاتهم".

وأضاف: "نقفُ اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ، وقد ساهم سجلنا الحافل بالنجاحات والنمو المستمر في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، مدعوماً بالثقة التي اكتسبناها من عملائنا وشركائنا، إلى جانب "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" و"بنك الكويت المركزي". ونحن على ثقةٍ بجهوزية مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" لتصبح شركةً عامة تتيح للمستثمرين فرصاً استثماريةً متفردةً بفضل حضورها الواسع في المنطقة، ونموَّها الكبير المتوقع على المدى المنظور."

وقال: "بعد الطرح العام لـمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية"، ستحافظ "الأنصاري القابضة" على الحصة الأكبر من الأسهم بوصفها أكبر مساهم فردي في الشركة، مما يعكس التزامها بدعم طموحات النمو للمجموعة والتعاون مع أصحاب المصلحة الجدد للارتقاء بالقيمة التي تقدِّمها المجموعة على المدى الطويل."

من جانبه، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية":"تمكَّنت "الأنصاري للخدمات المالية" من اكتساب مكانةٍ متميزةٍ بين شركات الصرافة بفضل حضورها الواسع والمتنامي في جميع أنحاء دولة الإمارات، فضلاً عن ريادتها في التحويلات المالية الصادرة للأفراد وتصريف العملات الأجنبية. كما يعكس الوصول الواسع لخدماتنا المقدَّمة عبر فروعنا المتعددة أو عبر القنوات الرقمية تفوُّق المجموعة في سوق الخدمات المالية في الدولة.

وأضاف: " يمثِّل طرح أسهمنا في "سوق دبي المالي" الخطوة الطبيعية في مسيرة نمو المجموعة، وفرصة هامةً لتعزيز موثوقيتنا لدى شركائنا وأصحاب المصلحة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاقنا في مرحلةٍ جديدة، حيث ارتأينا إتاحة الفرصة لمستثمرين جدد بالانضمام إلينا في هذا الوقت المحوري."

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