انطلاق «قمة فوربس» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت في العاصمة أبوظبي الدورة الثانية من «قمة فوربس 30/50» التي تستضيفها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة 2023.

وتكتسب القمة - التي تنعقد أعمالها في أهم الوجهات في الإمارة، ومن ذلك قصر الوطن وجزيرة السعديات ومتحف اللوفر أبوظبي - زخماً إضافياً بإقامتها في أبوظبي التي تعد إحدى أكثر المدن أماناً للمرأة في العالم، مسلطةً الضوء على مبادرات العاصمة لتوفير بيئة داعمة تضمن التمكين للجميع.

وسلطت القمة، التي تقام على مدار أربعة أيام، الضوء في يومها الأول على قضايا المرأة المهمة ضمن جلسات حوارية بقيادة عدد من الشخصيات النسائية المُلهمة والأكثر تأثيراً في العالم.

ويتضمن جدول أعمال القمة، مجموعة من الموضوعات الرئيسة، ومنها الإرشاد والتعاون والابتكار، إذ تشكل منصة للحوار والتواصل وبناء علاقات الشراكة لقيادة التغيير من أجل مستقبل أفضل بين شخصيات نسائية من قائمتي فوربس لـ30 شخصية تحت سن 30، و50 شخصية فوق سن 50، وقياديات في مجالات السياسة والأعمال والإعلام.

تشمل قائمة المتحدثات في القمة، هيلاري كلينتون وملالا يوسف زاي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والمؤسسة الشريكة لـ«صندوق ملالا»، وجيسيكا ألبا، ممثلة، ومؤسِسة شركة «أونست» ورئيسة قسم الإبداع فيها، وعائشة كاري، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «سويت جولاي»، وآمنة القبيسي، سائقة سباقات سيارات الفورمولا، وكاثرين أوهارا، الممثلة الحائزة جائزة إيمي، وميستي كوبلاند، رائدة الأعمال الخيرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز