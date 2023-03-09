«الأنصاري» تطرح 10 % للاكتتاب 16 مارس

المصدر: (دبي- محمد عباس)

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أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، وهي شركة مساهمة عامة «قيد التأسيس بدولة الإمارات»، عن تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها في سوق دبي المالي. ووفقا لنشرة الاكتتاب سيتم طرح 750 مليون سهم عادي جديد للشركة، بقيمة اسمية دولة الإمارات فقط والإدراج في سوق دبي المالي. ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب 16 الجاري، ويكون سعر الطرح بالدرهم، ويتم تحديده من خلال نطاق سعري للطرح، والذي سوف يتم الإعلان عنه في إعلان الإدراج، الذي سيتم نشره في اليوم نفسه، وقبل افتتاح فترة الاكتتاب في التاريخ المذكور.

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