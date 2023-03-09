«إنفستكورب» تبحث الإدراج في أبوظبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تبحث «إنفستكورب هولدينغز» البحرينية، المتخصصة في إدارة الأصول البديلة، إدراج أسهم ذراعها الاستثماري في بورصة أبوظبي، فيما يُعد الإدراج الأول من نوعه في المنطقة.

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن «إنفستكورب» بدأت بالفعل التحضيرات مع الشركات والبنوك الاستشارية لصفقة الاكتتاب العام الأولي، والتي ستتضمن طرح حصص في أصول الشركة، والتي هي في الغالب أصول دولية. وأوضحت الوكالة أن المناقشات بشأن الصفقة ما زالت في مرحلة تمهيدية، كما لا تزال شروط الصفقة في انتظار الاتفاق النهائي بشأنها.

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