«دانة غاز» تؤجل النظر في جدول الجمعية العمومية

المصدر: (دبي - البيان)

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قرر مجلس إدارة شركة دانة غاز تأجيل النظر في جدول أعمال الجمعية العمومية، والتوصيات المتعلقة بها، بما في ذلك مقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2022، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي إلى تاريخ لاحق سيعلن عنه لاحقاً.

واطلع مجلس الإدارة على سير عمليات الشركة ومشروعاتها ومستويات الإنتاج في مصر وإقليم كردستان العراق. كما اعتمد مجلس إدارة الشركة التقرير السنوي عن احتياطات الشركة لعام 2022، وعلى تقرير سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم، ووسائل روتينية أخرى. وأجاز مجلس إدارة «دانة غاز» تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي، خلال عام 2022، بالإضافة إلى التقرير المالي للعام نفسه، كما نظر في تقرير مدققي الحسابات عن العام نفسه، ووافق على خطة التدقيق الداخلي لعام 2023.

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