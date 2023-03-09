«جلف كابيتال» تنال ترخيص إدارة الأصول من «أبوظبي العالمي»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أعلنت «جلف كابيتال»؛ إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، حصولها على ترخيص للخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

وسيمكّن هذا الترخيص الجديد «جلف كابيتال» من إدارة الأصول والصناديق، وكذلك ممارسة نشاطات أخرى خاضعة لتنظيمات إدارة الأصول في أو من سوق أبوظبي العالمي. يذكر أن «جلف كابيتال»، التي انطلقت من أبوظبي في عام 2006، لديها حالياً مكاتب في أبوظبي ودبي والرياض والقاهرة وسنغافورة، حيث يقع مقرها العالمي، الذي افتتح مؤخراً، في سوق أبوظبي العالمي.

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