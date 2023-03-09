35.6 % زيادة في إيرادات «أنغامي» 2022

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أعلنت شركة «أنغامي»؛ منصة بث الموسيقى والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة لعام 2022؛ حيث حققت أداءً مالياً قوياً في عام 2022، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 35.6 %، مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 48.1 مليون دولار، على الرغم من التأثير السلبي لأسعار صرف العملات الأجنبية. وسجّلت «أنغامي» زيادة في إجمالي الاشتراكات المدفوعة، حيث وصل عدد المشتركين على المنصة إلى 1.52 مليون مشترك، بزيادة قدرها 21 % على أساس سنوي. وارتفعت نسبة تدفقات البث الموسيقي بنسبة 20 % مقارنة بعام 2021.

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