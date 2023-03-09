7 أسهم تستحوذ على نصف سيولة السوقين

المصدر: دبي- محمد عباس

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استحوذت سبعة أسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، على 50.3 % من سيولة السوقين، وسط إعلان التوزيعات السخية عن أرباح الشركات والبنوك، مع تركز السيولة بشكل رئيس في قطاعات العقار والمالية والصناعة، وهي: «إعمار العقارية»، «الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي القابضة»، و«أبوظبي الأول»، و«ملتيبلاي»، بسيولة تجاوزت 683.5 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية خلال جلسة أمس، سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي، و225.22 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 238.41 مليون سهم، عبر تنفيذ 16.14 ألف صفقة.

الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم 7 شركات، الأكثر نشاطاً في السوقين من حيث السيولة، منها 4 شركات في سوق أبوظبي، و3 شركات في سوق دبي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9944.09 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3427.05 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 336.513 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 107.20 ملايين درهم، ثم «أبوظبي اﻷول» بسيولة جاوزت 63.62 مليون درهم، يليه «ملتيبلاي» 62.48 مليون درهم.

وارتفعت أسهم دار التأمين 10.35 %، والدار العقارية 1.51 %، وزاد بنك أبوظبي الأول 1.11 %.

وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 65.75 مليون درهم، تلاه «سالك» جاذباً 24.37 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة جاوزت 23.62 مليون درهم، واستقطب الإمارات دبي الوطني سيولة بـ 22.4 مليون درهم.

وصعد في دبي أسهم الرمز 9.73 %، وتعاونية الاتحاد 3.13 %، وزاد تيكوم 2.12 %، والإمارات دبي الوطني 1.55 %.

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