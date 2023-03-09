51 % من إيرادات «أغذية» تأتي من خارج الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت النتائج المالية لمجموعة أغذية، عن ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 33 % على أساس سنوي، لتصل إلى 4.07 مليارات درهم (بنسبة تزيد على 97 % على أساس سنتين)، بحيث جاء النمو من حجم الأعمال بنسبة 22 %، ومن الأسعار بنسبة 11 %، وتوزعت الإيرادات على 45 دولة، بحيث تتركز 51 % من قاعدة إيرادات المجموعة الآن خارج دولة الإمارات، مقارنة بنسبة 10 % تقريباً قبل عامين.

ودعت «أغذية» إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 17 ابريل 2023، للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25 % من رأس مال الشركة بقيمة 65.3 مليون درهم. (أبوظبي – البيان)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز