33 مليار درهم أسهم مملوكة لمستثمرات في سوق أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- وام)

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كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإناث في السوق إلى نحو 33 ملياراً و 125 مليوناً و156 ألفاً و348 درهماً مع نهاية العام الماضي 2022.

وذكر سوق أبوظبي لوكالة أنباء الإمارات «وام» زيادة عدد المستثمرات الإناث في سوق أبوظبي،

واستقطب سوق أبوظبي نحو 7483 مستثمرة جديدة، خلال العام الماضي مقابل نحو 3730 مستثمرة جديدة في العام 2021، بنسبة نمو تعادل 100.6%، مشيراً إلى أن عدد جنسيات الإناث المسجلة في السوق تصل إلى 143 جنسية.

ولفت سوق أبوظبي إلى أن إجمالي قيمة التداول للمستثمرات الإناث زادت بنسبة كبيرة خلال العام الماضي من 17.644 مليار درهم في 2021، وصولاً إلى 26.25 مليار درهم في 2022، بنمو 48.8%، بينما ارتفع إجمالي أحجام تداول المستثمرات الإناث بنسبة 16.9% من 6.36 مليارات سهم في 2021 إلى 7.43 مليارات درهم في 2022.

وأوضح سوق أبوظبي أن النساء الإماراتيات تصدرن المركز الأول بحصة بنسبة 84.7% أو ما يعادل 22.23 مليار درهم من إجمالي قيم التداول للمستثمرات النساء خلال العام الماضي.

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