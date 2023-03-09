النسخة الأولى لـ «إنتيغريت ميدل إيست 2023» بدبي في مايو

المصدر: (دبي - البيان)

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تستضيف دبي النسخة الأولى من معرض «إنتيغريت ميدل إيست»، الفعالية الأولى من نوعها، التي تجمع قادة الفكر وخبراء المجال السمعي البصري وروَّاد الإعلام، في الفترة من 16 إلى 18 مايو، بمركز دبي التجاري العالمي. وتقام الفعاليات بالتزامن مع «المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات 2023»، وفي الموقع ذاته.

وتشير التقارير إلى أنَّه من المتوقع أن ينمو سوق الوسائط السمعية البصرية الاحترافية، بمعدل نمو سنوي مركب 7.9 % بين عامي 2022 و2027، بحيث يزداد حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بقيمة 113.26 مليار دولار. كما أوضح تقرير أبحاث «داتا بريدج»، أن قيمة سوق الواقع الافتراضي في المنطقة، ستبلغ 33.29 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب 43.7 %.

وفي مجال المنازل الذكية، يشير التقرير إلى أن قيمة السوق بلغت 6.40 مليارات دولار عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 31.64 مليار دولار بحلول 2029، بنمو سنوي مركب 16.8 %. وستسلِّط أجندة «إنتيغريت ميدل إيست»، الضوء على مجموعة من المواضيع الرئيسة البارزة، كاللوحات الرقمية الخاصة بالأعمال، والمتاجر المادية-الرقمية مع تقنية الواقع الممتد، والتسويق ثلاثي الأبعاد المدعوم بالبيانات، وإقامة الفعاليات عن بعد، والمسارات الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا السمعية البصرية.

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