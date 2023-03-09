فعاليات مهرجان رمضان الشارقة تنطلق 22 الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن موعد انطلاق فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2023، الذي تستعد لتنظيمه بنسخته الـ 33، والذي سيكون خلال الفترة الممتدة ما بين 22 مارس الجاري وحتى 25 أبريل المقبل، بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة احتفالاً بالشهر الكريم.

وكشفت اللجنة التنظيمية للحدث عن شعار المهرجان وهو «رمضان وياكم أحلى»، المستوحى من روح العائلة الإماراتية المتماسكة والأجواء الأسرية التي تحفل بها ليالي الشهر الفضيل، ويعززها حلول فعاليات مهرجان رمضان الشارقة والأنشطة المصاحبة للحدث، الذي يجمع بفعالياته المتنوعة والممتعة أبناء الإمارة الباسمة وزوارها تحت مظلة واحدة احتفالاً بخصوصية هذه المناسبة المباركة.

وأكدت غرفة الشارقة أن الاستعدادات تجري بوتيرة متسارعة لإطلاق نسخة استثنائية تعزز مكانة المهرجان الذي غدا علامة فارقة وحدثاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً ضمن أجندة الفعاليات المميزة التي تشهدها الدولة، فضلاً عن كونه محطة مهمة لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً تجارة التجزئة وإنعاش قطاع الضيافة وبالتالي دعم مجتمع الأعمال.

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