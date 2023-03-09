حكومة الإمارات و«مايكروسوفت» تبحثان تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق

المصدر: دبي- البيان

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بحث معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مع براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق، لمواكبة التغييرات العالمية الكبيرة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد عمر سلطان العلماء، خلال اللقاء، أن حكومة الإمارات تعمل على مد جسور التواصل والتعاون البناء مع مختلف الشركات التكنولوجية العالمية، لإدراكها لأهمية مشاركة التجارب الناجحة، وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم، وتبني هذه الأفكار في دولة الإمارات، بما يدعم تعزيز البنية التحتية الرقمية ومشاريع التحول الرقمي الشامل.

وقال إن الثورة التكنولوجية تتطلب تكثيف الجهود، والاستثمار في تطوير المواهب، والحرص على تدريب الأجيال على المهارات الجديدة التي تمثل عنصراً أساسياً لصناعة المستقبل.

وناقش الاجتماع آليات تبني الأساليب الرقمية في منظومة عمل الجهات الحكومية والشركات، وأهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق والمدرب بشكل مستمر على لغات البرمجة، ودور قطاع الألعاب الإلكترونية في تحسين آليات تدريب الذكاء الاصطناعي.

كما ناقش الاجتماع أوجه تطوير الشراكة الثنائية بين حكومة الإمارات وشركة «مايكروسوفت»، واستعرض مشاريع التحول الرقمي التي تعمل عليها الشركة، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل، وتسريع الخطى نحو تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطرق إلى أبرز المهارات المستقبلية المطلوبة لمواكبة المتغيرات العالمية والتكنولوجية، وضمان استدامة عمليات التطوير في مختلف المجالات.

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