2.2 مليار درهم تداولات عقارية في الشارقة خلال فبراير

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت إمارة الشارقة نشاطاً عقارياً ملحوظاً خلال شهر فبراير، حيث بلغ إجمالي التداولات 2.2 مليار درهم. وأظهر «تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية»، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أمس، تسجيل 2,207 معاملات بمختلف مناطق الإمارة. ووصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة 10.3 ملايين قدم مربعة.

تؤكد نتائج التداولات العقارية خلال شهر فبراير أهمية المزايا التنافسية التي تقدمها إمارة الشارقة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، انسجاماً مع الخطط التنموية المستدامة التي وضعتها الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد قوي ومستدام ومتنوع.

2207 معاملات

ووصل مجموع المعاملات إلى 2,207 معاملات، منها 640 معاملة بيع بنسبة 29% من العدد الكلي، ومعاملات الرهن 295 معاملة بنسبة 13.4% بقيمة 385 مليون درهم، وبلغت باقي المعاملات 1,272 معاملة بنسبة 57.6%.

جرت معاملات البيع في 94 منطقة، بمختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وتم التداول على 191 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 193 معاملة.

وتصدّرت منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بالشارقة بعدد 158 معاملة، تلتها منطقة الخان بـ 62 معاملة.

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