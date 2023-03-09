500 مليون درهم لتجديد «ميلينيوم بلازا داون تاون»

المصدر: (دبي - البيان)

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رصدت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تُعد إحدى الشركات الأسرع نمواً في مجال إدارة الفنادق في المنطقة، 500 مليون درهم ببرنامج إعادة الترميم وتجديد فندق «كراون بلازا دبي» وتغيير اسمه إلى «ميلينيوم بلازا داون تاون»، ما يؤكد التزام الشركة بتوسيع انتشار العلامة في الإمارات والمنطقة، ومن المقرر إنجازه خلال عامين ونصف، ويضم الفندق 568 غرفة وجناحاً وشقة، ومساحات لعقد الاجتماعات، ومطاعم واستراحات، بالإضافة إلى البرج التجاري.

وقال فهد عبدالرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعتبر الفندق معلماً من معالم أفق دبي ويعد إرثه العريق شهادة على التحول المتواصل الذي تشهده المدينة. يسرنا تجديد هوية الفندق بما يتماشى مع متطلبات المسافرين».

يقع الفندق بموقع استراتيجي مميز في قلب المدينة في شارع الشيخ زايد، إذ يبعد 5 دقائق عن مركز دبي التجاري العالمي و15 دقيقة عن برج خليفة الذي يُعد أطول مبنى في العالم ودبي مول، و10 دقائق عن مطار دبي الدولي.

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