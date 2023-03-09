الإمارات وأوكرانيا تبحثان مستجدات اتفاقية الشراكة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية العلاقات التي تجمع الإمارات وأوكرانيا، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء معالي ثاني الزيودي، مع يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لبحث آخر مستجدات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها العقارات والنقل والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وكانت الإمارات قد أعلنت في ديسمبر 2022 عن إطلاق محادثات أولية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا. وقال الزيودي: تمثل الاتفاقية خريطة طريق جديدة لتعزيز التبادل التجاري المشترك، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والأوكراني، ودعم التعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية، لا سيما البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي.

وأضاف: يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في أوروبا وأفريقيا وآسيا، إضافة إلى الممكنات والمقومات الاستثمارية للبلدين، مشيراً إلى حرص الإمارات على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أوكرانيا، بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما.

وأطلع ثاني الزيودي، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، على ما أنجزته الإمارات خلال المرحلة الماضية، لبناء بيئة استثمارية واعدة غنية بالفرص والممكنات التي تشجع على نمو وازدهار الأعمال في مختلف الأنشطة، وبناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، حيث وقعت الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني راسخ قائم على الانفتاح والتنافسية والابتكار.

وقالت يوليا سفيريدينكو: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أوكرانيا والإمارات قائمة على التعاون المثمر والتطور المستمر في مختلف المجالات. واشارت إلى أن الاجتماع خطوة جديدة في تسريع وتيرة العمل المشترك من أجل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتعد الإمارات الشريك التجاري الثاني لأوكرانيا على مستوى دول مجلس التعاون خلال 2021، وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 مليار درهم (388 مليون دولار) في عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز